10 Mart 2020, Salı
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Koronavirüs Milli Takım'ımızı da etkiledi! Hazırlık maçları...
Güncelleme Tarihi: 10.03.2020 Giriş Tarihi: 10.03.2020
A Milli Futbol Takımı'nın, bu ay içinde deplasmanda karşılaşacağı Slovenya ve Avusturya maçlarının, koronavirüs nedeniyle seyircisiz oynanacağı açıklandı.
Dünya üzerinde etkisini giderek arttıran koronavirüs, futbolu da etkilemeye devam ediyor. Avrupa'da oynanacak olan birçok maça virüs nedeniyle seyirci alınmayacağı açıklanırken, A Milli Futbol Takımı'nın bu ay içinde deplasmanda yapacağı iki hazırlık maçı da seyircisiz oynanacak. Ay-yıldızlıların, 27 Mart'ta Slovenya ve 30 Mart'ta Avusturya ile yapacağı karşılaşmaların koronavirüs nedeniyle seyircisiz oynanacağı açıklandı.
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