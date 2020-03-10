10 Mart 2020, Salı

MİLLİ TAKIM

Koronavirüs Milli Takım'ımızı da etkiledi! Hazırlık maçları...

Koronavirüs Milli Takımı da etkiledi!
MİLLİ TAKIM
Güncelleme Tarihi: 10.03.2020 Giriş Tarihi: 10.03.2020

A Milli Takımı'nın, bu ay içinde deplasmanda karşılaşacağı ve maçlarının, koronavirüs nedeniyle seyircisiz oynanacağı açıklandı.

Dünya üzerinde etkisini giderek arttıran koronavirüs, futbolu da etkilemeye devam ediyor. Avrupa'da oynanacak olan birçok maça virüs nedeniyle seyirci alınmayacağı açıklanırken, A Milli Takımı'nın bu ay içinde deplasmanda yapacağı iki hazırlık maçı da seyircisiz oynanacak. Ay-yıldızlıların, 27 Mart'ta ve 30 Mart'ta ile yapacağı karşılaşmaların koronavirüs nedeniyle seyircisiz oynanacağı açıklandı.

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