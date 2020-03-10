10 Mart 2020, Salı

FUTBOL

İspanya'da sporda koronavirüs önlemi

La Liga'da maçlar 2 hafta seyircisiz!
FUTBOL
Giriş Tarihi: 10.03.2020

Şampiyonlar Ligi'nde 18 Mart'ta oynanacak Barcelona-Napoli karşılaşmasına yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı önlem gerekçesiyle seyirci alınmayacağı açıklandı.

Katalonya özerk hükümeti ile Barcelona Kulübü yetkilileri arasında bu sabah yapılan toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada, Stadı'ndaki Barcelona-Napoli maçının seyiricisiz oynanacağı duyuruldu.

Sağlık Bakanlığı, 11 Mart'ta Avrupa Ligi'nde oynanacak Sevilla-Roma karşılaşmasına da yine aynı gerekçeyle seyirci alınmaması kararı almıştı.

Bu arada yönetimi de 1. Lig ve 2. Lig karşılaşmalarının iki hafta boyunca seyircisiz oynanmasına karar verdi.

'nın ardından koronavirüsten en fazla etkilenen Avrupa'daki ikinci ülke olan İspanya'da şu ana kadar ölü sayısı 31 olarak açıklanırken, vaka sayısı ise bin 200'ü geçti. Madrid, Vitoria ve Labastida kentlerinde tüm okullar ve üniversiteler iki hafta boyunca kapatıldı.

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