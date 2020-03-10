10 Mart 2020, Salı

AVRUPA LİGİ

UEFA Avrupa Ligi'nde LASK-Manchester United maçı koronavirüs yüzünden seyircisiz oynanacak

Bir seyircisiz daha! Manchester United...
AVRUPA LİGİ
Giriş Tarihi: 10.03.2020

ile arasındaki son 16 turu ilk maçı, yeni tip (Kovid-19) salgını nedeniyle seyircisiz oynanacak.

Kulübünden yapılan açıklamaya göre, 12 Mart Perşembe günü TSİ 20.55'te, 'nın Linz kentindeki Linzer Stadı'nda oynanacak karşılaşmaya seyirci alınmayacak.

Aynı gün yapılacak Inter-Getafe ve -Wolverhampton maçlarının da artan sağlık endişeleri sebebiyle boş tribünlere karşı oynanması kararlaştırılmıştı.

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