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FUTBOL

Mancini: Balotelli futbolu düşünüyorsa ona tüm kapılar açık

Eski G.Saraylıdan flaş açıklama! Ona tüm kapılar açık
FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 18.04.2020 Giriş Tarihi: 18.04.2020

İtalya Milli Takım Teknik Direktörü Roberto Mancini, eski öğrencisi için, "Tüm zamanların en iyi forvetlerinden biri. Zlatan, Messi ve ile aynı seviyede bir futbolcu" dedi.

İtalya Milli Takımının Teknik Direktörü Roberto Mancini, ülke basınına önemli açıklamalarda bulundu. Eski futbolcusu İbrahimovic'i öven Mancini, "Zlatan, tüm zamanların en iyi forvetlerinden biri. Messi ve Ronaldo ile aynı seviyede bir futbolcu. Nereye giderse gitsin, birçok şampiyonluklar kazandı ve goller attı. Bu sezon Milan'da da iyi işler çıkardı. Ancak gelecek için planlarının ne olduğunu bilmiyorum" dedi.

Brescia'da forma giyen 'yi de değerlendiren deneyimli çalıştırıcı, "Mario kaliteli bir oyuncu. Sadece futbolu düşünüyorsa ona birçok kapı açıktır" yorumunu yaptı.

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