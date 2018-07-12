2018 Dünya Kupası final mücadelesinde Fransa ile Hırvatistan karşılaştı. Mücadeleyi 4-2 kazanan Fransa Dünya Kupası'nın sahibi oldu.

2018 Dünya Kupası final mücadelesinde Fransa, Hırvatistan'ı 4-2 yendi ve Dünya Kupası şampiyonu oldu. Fransa'ya kupayı getiren golleri 18. dakikada Mario Mandzukic (KK), 38. dakikada penaltıdan Antoine Griezmann, 59. dakikada Paul Pogba ve 65. dakikada Kylian Mbappe attı. Hırvatistan'ın gollerini ise 29. dakikada Ivan Perisic ve 69. dakikada da Mario Mandzukic attı.

Bu sonucun ardından Fransa üçüncü kez çıktığı Dünya Kupası finalinde, ikinci kez kupanın sahibi oldu.

Mücadelenin özet görüntüleri birazdan ASPOR.COM.TR'de

18. dakikada Fransa öne geçti. Griezmann'ın, Hırvatistan kalesine yaklaşık 30 metre uzaklıktan kullandığı serbest vuruşta, ceza sahası içinde ters bir kafa vuruşu yapan Mandzukic, topu kendi ağlarına yolladı: 1-0.

28. dakikada Hırvatistan beraberliği yakaladı. Hırvatistan'ın kazandığı serbest vuruşta Modric'in arka direğe gönderdiği topu Vrsaljko indirdi. Penaltı noktası üzerinde Vida topu bir dokunuşla hemen arkasındaki Perisic'e bıraktı. Perisic, sağ ayağıyla topu düzeltip sol ayağıyla çok sert vurdu ve meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1.

38. dakikada Fransa, Video Yardımcı Hakem (VAR) kararı ile verilen penaltı ile bir kez daha öne geçti. Griezmann'ın kullandığı kornerde ceza sahası içinde top Perisic'in eline çarptı. Hakem Pitana VAR'a başvurdu. Kenarda görüntüyü izleyen Pitana penaltı kararını verdi. Penaltıyı kullanmak için topun başına geçen Griezmann, meşin yuvarlağı ve kaleci Subasic'i ayrı köşelere gönderdi: 2-1.

Mücadelenin ilk yarısı Fransa'nın 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

48. dakikada gelişen Hırvatistan atağında Rakitic'in pasıyla Rebic, Fransa ceza sahası içinde topla buluştu. Rebic, sol çaprazdan çok sert vurdu, kaleci Lloris üzerine gelen topu son anda tek yumruğuyla kornere çeldi.

52. dakikada Fransa etkili geldi. Griezmann'ın pasıyla savunmanın arkasına sarkan Mbappe, altı pas önünde sağ çaprazdan şutunu attı. Kalesini zamanında terkeden ve açıyı kapatan Subasic'ten dönen topu savunma uzaklaştırdı.

59. dakikada Fransa farkı 2'ye çıkardı. Sol kanatta topla buluşan Mbappe ceza sahasına girdi, penaltı noktasının gerisindeki Griezmann'a pasını attı. Griezmann daha uygun pozisyondaki Pogba'ya topu gönderdi. Pogba şutunu attı top savunmadan döndü, bir kez daha topu önünde bulan Pogba bu kez sol ayağıyla yaptığı vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 3-1.

65. dakikada Fransa 4. golünü buldu. Sol kanattaki Hernandez'den pasını alan Mbappe, Hırvatistan ceza yayı üzerinde önündeki rakibine rağmen şutunu attı ve topu köşeden ağlara yolladı: 4-1.

69. dakikada Hırvatistan, Fransa kalecisi Lloris'in büyük hatası ile farkı 2'ye düşürdü. Umtiti'den pası alan Lloris, altı pas içinde Mandzukic'e çalım atmak istedi, Hırvat oyuncu ayağını uzattı ve topu ağlara gönderdi: 4-2.

Mücadele Fransa'nın 4-2'lik üstünlüğü ile sona erdi.