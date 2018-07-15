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2018 Dünya Kupası’nın gol kralı İngiliz oyuncu Harry Kane oldu
Güncelleme Tarihi: 15.07.2018 Giriş Tarihi: 15.07.2018
FIFA Dünya Kupası’nın gol kralı İngiltere’nin yıldızı Harry Kane oldu. Kane rakip fileleri 6 kez havalandırdı.
Fransa'nın şampiyonluğu ile tamamlanan FIFA Dünya Kupası'nda en golcü isim de belli oldu. İngiltere'nin yarı finale kadar çıkmasında büyük rol oynayan Kane turnuvanın gol kralı oldu. Yıldız futbolcu, G Grubu'ndaki 6-1'lik Panama zaferinde rakip fileleri 3 kez havalandırdı. Grubun diğer maçında Tunus'a 2 gol kaydeden 24 yaşındaki futbolcu, son golünü ise 16 turundaki Kolombiya müsabakasında attı.
Belçikalı Romelu Lukaku, Denis Chersyhev ve Cristiano Ronaldo da turnuvayı 4'er golle tamamladı
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