    15 Temmuz 2018, Pazar

    FUTBOL

    2018 Dünya Kupası’nın gol kralı İngiliz oyuncu Harry Kane oldu

    Dünya Kupası’nın gol kralı Harry Kane oldu
    FUTBOL
    Güncelleme Tarihi: 15.07.2018 Giriş Tarihi: 15.07.2018

    FIFA ’nın gol kralı İngiltere’nin yıldızı oldu. Kane rakip fileleri 6 kez havalandırdı.

    Fransa'nın şampiyonluğu ile tamamlanan FIFA 'nda en golcü isim de belli oldu. İngiltere'nin yarı finale kadar çıkmasında büyük rol oynayan Kane turnuvanın gol kralı oldu. Yıldız futbolcu, G Grubu'ndaki 6-1'lik Panama zaferinde rakip fileleri 3 kez havalandırdı. Grubun diğer maçında Tunus'a 2 gol kaydeden 24 yaşındaki futbolcu, son golünü ise 16 turundaki Kolombiya müsabakasında attı.


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