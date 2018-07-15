    15 Temmuz 2018, Pazar

    FUTBOL

    Hırvatistan'ı deviren Fransa ikinci kez Dünya Kupası şampiyonu oldu

    Fransa ikinci kez Dünya Kupası’nı kazandı
    FUTBOL
    Güncelleme Tarihi: 15.07.2018 Giriş Tarihi: 15.07.2018

    FIFA ’nda finalde ’ı mağlup eden , tarihinde ikinci kez kupayı müzesine götürdü.

    Rusya'da organize edilen 2018 FIFA 'nda , finalde 'ı mağlup ederek turnuvayı şampiyon olarak tamamladı. Fransa, tarihinde ikinci kez bu başarıyı tekrarladı. Fransızlar bu turnuvadan önce iki kez finale çıkma başarısı göstermişti. İlk olarak 1998 yılında ev sahipliğini yaptıklarını organizasyonda finalde Brezilya'yı geçerek tarihinde ilk kez kupayı müzesine götürmüştü.

    2006 yılında Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada ise Fransa, finalde İtalya'ya kaybetti.

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