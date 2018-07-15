15 Temmuz 2018, Pazar
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Rusya'da organize edilen 2018 FIFA Dünya Kupası'nda Fransa, finalde Hırvatistan'ı mağlup ederek turnuvayı şampiyon olarak tamamladı. Fransa, tarihinde ikinci kez bu başarıyı tekrarladı. Fransızlar bu turnuvadan önce iki kez finale çıkma başarısı göstermişti. İlk olarak 1998 yılında ev sahipliğini yaptıklarını organizasyonda finalde Brezilya'yı geçerek tarihinde ilk kez kupayı müzesine götürmüştü.
Hırvatistan'ı deviren Fransa ikinci kez Dünya Kupası şampiyonu oldu
Güncelleme Tarihi: 15.07.2018 Giriş Tarihi: 15.07.2018
FIFA Dünya Kupası’nda finalde Hırvatistan’ı mağlup eden Fransa, tarihinde ikinci kez kupayı müzesine götürdü.
Rusya'da organize edilen 2018 FIFA Dünya Kupası'nda Fransa, finalde Hırvatistan'ı mağlup ederek turnuvayı şampiyon olarak tamamladı. Fransa, tarihinde ikinci kez bu başarıyı tekrarladı. Fransızlar bu turnuvadan önce iki kez finale çıkma başarısı göstermişti. İlk olarak 1998 yılında ev sahipliğini yaptıklarını organizasyonda finalde Brezilya'yı geçerek tarihinde ilk kez kupayı müzesine götürmüştü.
2006 yılında Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada ise Fransa, finalde İtalya'ya kaybetti.
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