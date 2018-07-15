    15 Temmuz 2018, Pazar

    FUTBOL

    Mbappe Pele'den sonra Dünya Kupası finalinde gol atan en genç futbolcu oldu

    Mbappe Peleden sonra Dünya Kupası finalinde gol atan en genç futbolcu oldu
    FUTBOL
    Güncelleme Tarihi: 15.07.2018 Giriş Tarihi: 15.07.2018

    2018 Dünya Kupası Final maçında Fransa-Hırvatistan ile karşılaştı. , attığı golle Pele'den sonra Dünya Kupası finalinde gol atan en genç futbolcu oldu.

    2018 Dünya Kupası Final maçında Fransa-Hırvatistan ile karşılaştı. Mücadelenin Fransa 65. dakikasında Kylien attığı golle Hırvatistan karşısında skoru 4-1'e getirdi.

    Bu golle Mbappe, Pele'den sonra Dünya Kupası finalinde gol atan en genç futbolcu oldu.

    Pele, Dünya Kupası finalinde gol attığında 17 yaşındaydı ve maç 5-2 bitmişti. Mbappe ise; 19 yaşında Dünya Kupası finalinde gol atarak Pele'nin ardından gol atan en genç futbolcu oldu ve maç 4-2 bitti.

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