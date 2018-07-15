Mbappe Peleden sonra Dünya Kupası finalinde gol atan en genç futbolcu oldu

2018 Dünya Kupası Final maçında Fransa-Hırvatistan ile karşılaştı. Mbappe, attığı golle Pele'den sonra Dünya Kupası finalinde gol atan en genç futbolcu oldu.

2018 Dünya Kupası Final maçında Fransa-Hırvatistan ile karşılaştı. Mücadelenin Fransa 65. dakikasında Kylien Mbappe attığı golle Hırvatistan karşısında skoru 4-1'e getirdi.

Bu golle Mbappe, Pele'den sonra Dünya Kupası finalinde gol atan en genç futbolcu oldu.

Pele, Dünya Kupası finalinde gol attığında 17 yaşındaydı ve maç 5-2 bitmişti. Mbappe ise; 19 yaşında Dünya Kupası finalinde gol atarak Pele'nin ardından gol atan en genç futbolcu oldu ve maç 4-2 bitti.