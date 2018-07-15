Mbappe Peleden sonra Dünya Kupası finalinde gol atan en genç futbolcu oldu

15 Temmuz 2018, Pazar
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Mbappe Pele'den sonra Dünya Kupası finalinde gol atan en genç futbolcu oldu
Güncelleme Tarihi: 15.07.2018 Giriş Tarihi: 15.07.2018
2018 Dünya Kupası Final maçında Fransa-Hırvatistan ile karşılaştı. Mbappe, attığı golle Pele'den sonra Dünya Kupası finalinde gol atan en genç futbolcu oldu.
2018 Dünya Kupası Final maçında Fransa-Hırvatistan ile karşılaştı. Mücadelenin Fransa 65. dakikasında Kylien Mbappe attığı golle Hırvatistan karşısında skoru 4-1'e getirdi.
Bu golle Mbappe, Pele'den sonra Dünya Kupası finalinde gol atan en genç futbolcu oldu.
Pele, Dünya Kupası finalinde gol attığında 17 yaşındaydı ve maç 5-2 bitmişti. Mbappe ise; 19 yaşında Dünya Kupası finalinde gol atarak Pele'nin ardından gol atan en genç futbolcu oldu ve maç 4-2 bitti.
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