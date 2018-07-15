    15 Temmuz 2018, Pazar

    FUTBOL

    2018 Dünya Kupası Final maçında Ankaragücü bayrağı asıldı

    Ankaragücü Dünya Kupasında!
    FUTBOL
    Güncelleme Tarihi: 15.07.2018 Giriş Tarihi: 15.07.2018

    2018 Dünya Kupası Final maçında Fransa-Hırvatistan ile karşılaştı. Mücadelenin 38. dakikasında Griezmann'ın penaltısı atışında Hırvatistan kale arkasına asılan Ankaragücü bayrağı dikkatleri çekti

    2018 Dünya Kupası Final maçında Fransa-Hırvatistan ile karşılaştı.

    Karşılaşmanın 38. dakikasında Maçın hakemi Pitana VAR kararıyla Fransa lehine penaltı verdi. Griezmann'ın penaltısı sırasında Hırvatistan kale arkasında asılan Ankaragücü bayrağı dikkatlerden kaçmadı.

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