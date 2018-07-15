    16 Temmuz 2018, Pazartesi

    FUTBOL

    2018 Dünya Kupasıı Şampiyon Fransa kupasını aldı

    Şampiyon Fransa kupasını aldı
    FUTBOL
    Giriş Tarihi: 15.07.2018

    FIFA ’nın şampiyonu , kupayı FIFA Başkanı Gianni Infantino’dan aldı.

    Rusya'da düzenlenen 2018 FIFA 'nda , finalde 'ı 4-2'lik skorla mağlup şampiyon oldu. Maç sonunda büyük sevinç yaşayan Fransızlar, üçüncü kez finale çıktığı turnuvada ikinci kez kupayı müzesine götürdü. Şampiyon Fransa kupasını FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun ellerinden aldı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de törende madalyaları verdi.
    Öte yandan Fransızlar, kupa töreninde Hırvat futbolculara koridor oluşturarak aralarından geçerken alkışladı.

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