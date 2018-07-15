    15 Temmuz 2018, Pazar

    FUTBOL

    2018 Dünya Kupası Şampiyonu Fransa'da teknik direktör Didier Deschamps tarihe geçti

    Fransada teknik direktör Didier Deschamps tarihe geçti
    FUTBOL
    Güncelleme Tarihi: 15.07.2018 Giriş Tarihi: 15.07.2018

    FIFA şampiyonu ’da Teknik Direktör hem oyuncu hem de teknik direktör olarak bunu başaran 3. isim oldu.

    Rusya'da düzenlenen FIFA 'nda finalde 'ı yenen 'da Teknik Direktör da tarihe geçti. Deschamps, Dünya Kupası'nı hem futbolcu, hem de Teknik Direktör olarak kazanan üçüncü kişi oldu. Fransız teknik adam, 1998 yılındaki Dünya Kupası'nda kaptan olarak kupayı kazanan kadroda yer alıyordu.

    MARİO ZAGALLO VE FRANZ BECKENBAUER DE KAZANDI
    Dünya Kupası'nda daha öncede Brezilyalı Mario Zagallo, 1958 ve 1962 yıllarında futbolcu olarak, 1970 de teknik direktör olarak kazandı. Alman Franz Beckenbauer ise 1974'de futbolcu, 1990 yılında da teknik direktör olarak şampiyon oldu.

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