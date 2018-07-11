    12 Temmuz 2018, Perşembe

    FUTBOL

    FIFA Vida'nın yeni görüntüleri hakkında soruşturma başlattı

    Vidanın beşi yine dertte! Yeni görüntüleri çıktı
    FUTBOL
    Güncelleme Tarihi: 11.07.2018 Giriş Tarihi: 11.07.2018

    Rusya'da düzenlenen Dünya Kupası'nda formasını terleten Beşiktaşlı , Rusya zaferi sonrası ortaya çıkan 'Zafer Ukrayna'nın biçimindeki sözleriyle gündeme gelmiş ve tarafından soruşturulmuştu. Vida'nın ortaya çıkan ikinci görüntüsünde ise 'Yan Belgrad' dediği için soruşturma kapsamına alınacağı belirtildi.

    Beşiktaş'ın Hırvat yıldızı , Dünya Kupası'ndaki performansıyla göz doldururken Rusya zaferi sonrası yayılan videolarıyla gündeme oturdu. Yıllarca Ukrayna'da Dinamo Kiev'de forma giyen Vida'nın Rusya maçı sonrası Ukrayna lehine slogan atması siyasi olarak değerlendirildi ve tarafından soruşturuldu. FIFA ise Domagoj Vida'yı uyardı.

    VIDA'NIN YENİ GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI
    FIFA'nın uyardığı tecrübeli savunmacının yeni görüntüsü ortaya çıktı. Yanında Hırvat eski futbolcu Olic'in de yer aldığı görüntülerde Vida bu kez "Yan Belgrad, içmeye gidelim. Geldiğimde ben ödeyeceğim' benzeri ifadeler kullandı. Yeni görüntülerin yayılmasının ardından FIFA, Vida hakkında yeniden soruşturma başlattı.

    VIDA'NIN SON GÖRÜNTÜSÜNÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN​

    TARTIŞMALI SLOGAN

    'Zafer Ukrayna'nın', 1920'lerde Ukrayna'nın bağımsızlığını savunanların sloganından 2. Dünya Savaşı'nda Sovyetlere karşı Nazilerle işbirliği yapan aşırı sağcı milliyetçilerin sloganına dönüştü.

    2014'te Ukrayna'da dönemin Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'in tartışmalı bir biçimde görevinden edilmesiyle sonuçlanan protestolarda Rusya yerine Avrupa ile yakınlaşma yanlısı olan Ukraynalı milliyetçilerin sloganı haline geldi.

    VIDA İNGİLTERE KARŞISINDA YARI FİNALDE
    bu akşam İngiltere ile oynayacağı maçta final bileti için yarışacak. Vida'nın oynaması muhtemel gözüken maçı Hırvatlar kazanırsa finalde Fransa'nın rakibi olacak.

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