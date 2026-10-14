Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında deplasmanda Aston Villa'ya konuk oldu. Sarı lacivertliler karşılaşmadan 6-0'lık yenilgiyle ayrıldı. Bu sonucun ardından Kanarya, Devler Ligi'nde 2 maç sonunda 1 puanda kalmış oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında İngiltere temsilcisi Aston Villa'ya konuk oldu. Sarı lacivertliler zorlu mücadeleden 6-0'lık yenilgiyle ayrıldı.

Aston Villa'nın galibiyet golleri 12. dakikada Johan Manzambi, 31 ile 39. dakikalarda Nicolas Jackson, 68 ile 72. dakikalarda Rose Barkley ve 90. dakikada Tammy Abraham'dan geldi.

Bu sonuçla Fenerbahçe, Devler Ligi'nde 2 maç sonunda 1 puanda kaldı. Aston Villa ise 6 puana yükseldi.

İSMAİL KARTAL'DAN 3 DEĞİŞİKLİK!

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, Trendyol Süper Lig'de son oynadıkları Çaykur Rizespor maçının ilk 11'ine göre kadrosunda 3 değişiklik yaptı.

Deneyimli teknik adam, Villa Park'ta oynanan müsabakada Çaykur Rizespor maçında ilk 11'de görevlendirdiği Marco Asensio'yu sakatlığı nedeniyle kadroya almadı.

65 yaşındaki çalıştırıcı, yine sakatlık nedeniyle N'Golo Kante'yi kadroya alırken, ilk 11'de görevlendirmedi. Kartal, Kerem Aktürkoğlu'nu da rotasyonda değerlendirdi.

İsmail Kartal, bu isimlerin yerine İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci ve Oğuz Aydın'ı ilk 11'de oynattı.

Aston Villa karşısında kalede Ederson görev yaparken, dörtlü savunmayı Nelson Semedo, Milan Skriniar, Nathan Ake ve Archie Brown oluşturdu. Savunmanın önünde İsmail Yüksek ile Matteo Guendouzi görev alırken, hücum hattında Mason Greenwood, İrfan Can Kahveci ve Oğuz Aydın yer aldı. Fenerbahçe, gol yollarında ise Vedat Muriç'e güvendi.

İKİ EKSİK

Fenerbahçe, Aston Villa karşısında 2 oyuncusundan yararlanamadı.

Sarı-lacivertlilerde uzun süreli sakatlığı nedeniyle İngiltere'ye getirilmeyen Mert Müldür ile sağlık ekibinin tavsiyesiyle kamp kadrosunda bulunan ama kadroya alınmayan Marco Asensio, zorlu deplasmanda takımlarını yalnız bıraktı.

KANTE VE LUKAKU, SAKATLIKLARINA RAĞMEN KADRODA YER ALDI!

Fenerbahçe'nin yıldız isimleri N'Golo Kante ile Romelu Lukaku, sakatlık yaşamalarına rağmen kadroda yer aldı.

Sağlık ekibi ve teknik heyet tarafından sağlık durumları değerlendirilen Kante ve Lukaku, maç kadrosuna alınırken, müsabakada yedek soyundu.

FENERBAHÇELİ TARAFTARLAR TAKIMLARINI YALNIZ BIRAKMADI

Fenerbahçeli taraftarlar, Aston Villa maçında takımlarını yalnız bırakmadı.

Sarı-lacivertliler, taraftar toplanma alanında buluşmalarının ardından güvenlik eşliğinde stada hareket etti.

Yaklaşık 1800 sarı-lacivertli taraftar, Villa Park'ta takımlarını destekledi.

Manzambi'nin attığı golle Aston Villa, temsilcimiz Fenerbahçe karşısında 1-0 öne geçti. #UCL https://t.co/1ueoh6815u — TRT Spor (@trtspor) October 14, 2026

Nicolas Jackson'ın golüyle Aston Villa farkı 2'ye çıkardı. #UCL https://t.co/dC3GSMZian — TRT Spor (@trtspor) October 14, 2026

Nicolas Jackson, Aston Villa'yı 3-0 öne geçirdi. #UCL https://t.co/dTVzk1NX6B — TRT Spor (@trtspor) October 14, 2026

Ross Barkley'in penaltıdan attığı golle fark 4'e çıktı. #UCL https://t.co/F2Euqh4rEJ — TRT Spor (@trtspor) October 14, 2026

Ross Barkley'in vuruşunda savunmaya çarpan top ağlara gitti. #UCL https://t.co/UKtszvNZ5P — TRT Spor (@trtspor) October 14, 2026