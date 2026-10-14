CANLI
SKOR
Bizi Takip Edin
Bizi Takip Edin

Archie Brown yerde kaldı Fenerbahçe penaltı bekledi! İşte o pozisyon

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Aston Villa ile karşılaştı. Sarı lacivertliler maçın 6. dakikasında Archie Brown'un yerde kaldığı pozisyon sonrası penaltı bekledi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
Archie Brown yerde kaldı Fenerbahçe penaltı bekledi! İşte o pozisyon

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Fenerbahçe, İngiltere temsilcisi Aston Villa'ya konuk oldu.

Sarı lacivertliler karşılaşmanın hemen başında Archie Brown ile penaltı bekledi. Slovak hakem Ivan Kruzliak ise 6. dakikada yaşanan pozisyonda devam kararı verdi.

İŞTE O POZİSYON:

Archie Brown yerde kaldı Fenerbahçe penaltı bekledi! İşte o pozisyon - 1

GÖRÜNTÜ TRT 1'DEN ALINMIŞTIR

#Fenerbahçe #UEFA Şampiyonlar Ligi #Archie Brown #Aston Villa #İngiltere
A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover Ada veya internet sitesine göre arama yapın aspor.com.tr Tıkla ve kaynak ekle aspor aspor.com.tr
A Spor
UYGULAMALARIMIZI İNDİRİN!
Aston Villa-F.Bahçe | CANLI
Sonraki Haber
Aston Villa-F.Bahçe | CANLI