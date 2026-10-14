Archie Brown yerde kaldı Fenerbahçe penaltı bekledi! İşte o pozisyon
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Aston Villa ile karşılaştı. Sarı lacivertliler maçın 6. dakikasında Archie Brown'un yerde kaldığı pozisyon sonrası penaltı bekledi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Fenerbahçe, İngiltere temsilcisi Aston Villa'ya konuk oldu.
Sarı lacivertliler karşılaşmanın hemen başında Archie Brown ile penaltı bekledi. Slovak hakem Ivan Kruzliak ise 6. dakikada yaşanan pozisyonda devam kararı verdi.
İŞTE O POZİSYON:
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