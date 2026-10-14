Fenerbahçe Vedat Muriç ile gole çok yaklaştı! İşte o pozisyon
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Aston Villa ile karşılaştı. Sarı lacivertliler maçın 17. dakikasında Vedat Muriç ile net fırsattan yararlanamadı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Fenerbahçe, İngiltere temsilcisi Aston Villa'ya konuk oldu.
Sarı lacivertliler karşılaşmanın 17. dakikasında net bir fırsattan yararlanamadı. Fenerbahçe'de Vedat Muriç karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ağlarla buluşturamadı.
İŞTE O POZİSYON:
Oğuz'un harika pasında Vedat Muriç karşı karşıya pozisyondan yararlanamadı! #UCL https://t.co/eX9h36pq3B— TRT Spor (@trtspor) October 14, 2026