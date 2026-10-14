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Fenerbahçe Oğuz Aydın ile gole çok yaklaştı! İşte direkten dönen o pozisyon

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Aston Villa ile karşılaştı. Sarı lacivertliler maçın 34. dakikasında Oğuz Aydın ile gole çok yaklaştı. Oğuz'un karşı karşıya kaldığı pozisyonda top direğe takıldı. İşte o anlar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

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Fenerbahçe Oğuz Aydın ile gole çok yaklaştı! İşte direkten dönen o pozisyon

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Fenerbahçe, İngiltere temsilcisi Aston Villa'ya konuk oldu.

Sarı lacivertliler karşılaşmanın 34. dakikasında net bir fırsattan yararlanamadı. Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci'nin muhteşem pasında Oğuz Aydın direğe takıldı.

İŞTE O POZİSYON:

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