Fenerbahçe Oğuz Aydın ile gole çok yaklaştı! İşte direkten dönen o pozisyon

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Aston Villa ile karşılaştı. Sarı lacivertliler maçın 34. dakikasında Oğuz Aydın ile gole çok yaklaştı. Oğuz'un karşı karşıya kaldığı pozisyonda top direğe takıldı. İşte o anlar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)