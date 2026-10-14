CANLI
SKOR
Bizi Takip Edin
Bizi Takip Edin

İşte Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde kalan maçları!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Aston Villa'ya konuk oldu. Sarı lacivertliler zorlu karşılaşmadan 6-0'lık yenilgiyle ayrıldı. Peki Kanarya'nın, Devler Ligi fikstüründe hangi maçları kaldı? İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
İşte Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde kalan maçları!

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında İngiltere temsilcisi Aston Villa'ya konuk oldu. Sarı lacivertliler zorlu mücadeleden 6-0'lık yenilgiyle ayrıldı.

A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover Ada veya internet sitesine göre arama yapın aspor.com.tr Tıkla ve kaynak ekle aspor aspor.com.tr
İşte Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde kalan maçları!

Aston Villa'nın galibiyet golleri 12. dakikada Johan Manzambi, 31 ile 39. dakikalarda Nicolas Jackson, 68 ile 72. dakikalarda Rose Barkley ve 90. dakikada Tammy Abraham'dan geldi.

İşte Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde kalan maçları!

Bu sonuçla Fenerbahçe, Devler Ligi'nde 2 maç sonunda 1 puanda kaldı. Aston Villa ise 6 puana yükseldi.

İşte Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde kalan maçları!

İSMAİL KARTAL'DAN 3 DEĞİŞİKLİK!

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, Trendyol Süper Lig'de son oynadıkları Çaykur Rizespor maçının ilk 11'ine göre kadrosunda 3 değişiklik yaptı.

İşte Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde kalan maçları!

Deneyimli teknik adam, Villa Park'ta oynanan müsabakada Çaykur Rizespor maçında ilk 11'de görevlendirdiği Marco Asensio'yu sakatlığı nedeniyle kadroya almadı.

İşte Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde kalan maçları!

65 yaşındaki çalıştırıcı, yine sakatlık nedeniyle N'Golo Kante'yi kadroya alırken, ilk 11'de görevlendirmedi. Kartal, Kerem Aktürkoğlu'nu da rotasyonda değerlendirdi.

İşte Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde kalan maçları!

İsmail Kartal, bu isimlerin yerine İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci ve Oğuz Aydın'ı ilk 11'de oynattı.

İşte Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde kalan maçları!

Aston Villa karşısında kalede Ederson görev yaparken, dörtlü savunmayı Nelson Semedo, Milan Skriniar, Nathan Ake ve Archie Brown oluşturdu. Savunmanın önünde İsmail Yüksek ile Matteo Guendouzi görev alırken, hücum hattında Mason Greenwood, İrfan Can Kahveci ve Oğuz Aydın yer aldı. Fenerbahçe, gol yollarında ise Vedat Muriç'e güvendi.

İşte Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde kalan maçları!

İKİ EKSİK

Fenerbahçe, Aston Villa karşısında 2 oyuncusundan yararlanamadı.

İşte Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde kalan maçları!

Sarı-lacivertlilerde uzun süreli sakatlığı nedeniyle İngiltere'ye getirilmeyen Mert Müldür ile sağlık ekibinin tavsiyesiyle kamp kadrosunda bulunan ama kadroya alınmayan Marco Asensio, zorlu deplasmanda takımlarını yalnız bıraktı.

İşte Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde kalan maçları!

KANTE VE LUKAKU, SAKATLIKLARINA RAĞMEN KADRODA YER ALDI!

Fenerbahçe'nin yıldız isimleri N'Golo Kante ile Romelu Lukaku, sakatlık yaşamalarına rağmen kadroda yer aldı.

İşte Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde kalan maçları!

Sağlık ekibi ve teknik heyet tarafından sağlık durumları değerlendirilen Kante ve Lukaku, maç kadrosuna alınırken, müsabakada yedek soyundu.

İşte Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde kalan maçları!

FENERBAHÇELİ TARAFTARLAR TAKIMLARINI YALNIZ BIRAKMADI

Fenerbahçeli taraftarlar, Aston Villa maçında takımlarını yalnız bırakmadı. Sarı-lacivertliler, taraftar toplanma alanında buluşmalarının ardından güvenlik eşliğinde stada hareket etti.

Yaklaşık 1800 sarı-lacivertli taraftar, Villa Park'ta takımlarını destekledi.

İşte Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde kalan maçları!

İŞTE F.BAHÇE'NİN KALAN MAÇLARI!

Öte yandan Fenerbahçe'nin, Şampiyonlar Ligi'nde kalan maçları merak ediliyordu.

İşte Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde kalan maçları!

İşte sarı-lacivertli ekibin oynayacağı 6 maç...

İşte Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde kalan maçları!

20 EKİM SALI
19.45 FENERBAHÇE - SLAVIA PRAG

4 KASIM ÇARŞAMBA
20.45 FENERBAHÇE - LIVERPOOL

25 KASIM ÇARŞAMBA
23.00 SHAKHTAR DONETSK - FENERBAHÇE

9 ARALIK ÇARŞAMBA
23.00 LASK - FENERBAHÇE

20 OCAK ÇARŞAMBA
20.45 FENERBAHÇE - VILLARREAL

27 OCAK ÇARŞAMBA
23.00 ATLETICO MADRID - FENERBAHÇE

#Şampiyonlar Ligi #Fenerbahçe #İrfan Can Kahveci #İsmail Yüksek #Marco Asensio #Çaykur Rizespor #İsmail Kartal #Aston Villa #Trendyol Süper Lig #Kerem Aktürkoğlu #İS #Tammy Abraham #Nicolas Jackson #Johan Manzambi #Oğuz Aydın
A Spor
UYGULAMALARIMIZI İNDİRİN!
F.Bahçe İngiltere'de farklı yenildi!
Sonraki Haber
F.Bahçe İngiltere'de farklı yenildi!