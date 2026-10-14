Nicolas Jackson'dan sportmenlik dışı gol sevinci!
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa'ya konuk oldu. Aston Villa'nın 2 ve 3. gollerini kaydeden Nicolas Jackson, sevinci sırasında 2 kez kafa kesme hareketi yaptı ancak hakem tarafından cezalandırılmadı. İşte o anlar...
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa'ya konuk oldu. Aston Villa'nın 2 ve 3. gollerini kaydeden Nicolas Jackson, sevinci sırasında 2 kez kafa kesme hareketi yaptı ancak hakem tarafından cezalandırılmadı.
Nicolas Jackson'ın golüyle Aston Villa farkı 2'ye çıkardı. #UCL https://t.co/dC3GSMZian— TRT Spor (@trtspor) October 14, 2026
Nicolas Jackson, Aston Villa'yı 3-0 öne geçirdi. #UCL https://t.co/dTVzk1NX6B— TRT Spor (@trtspor) October 14, 2026