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Nicolas Jackson'dan sportmenlik dışı gol sevinci!

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa'ya konuk oldu. Aston Villa'nın 2 ve 3. gollerini kaydeden Nicolas Jackson, sevinci sırasında 2 kez kafa kesme hareketi yaptı ancak hakem tarafından cezalandırılmadı. İşte o anlar...

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Nicolas Jackson'dan sportmenlik dışı gol sevinci!

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa'ya konuk oldu. Aston Villa'nın 2 ve 3. gollerini kaydeden Nicolas Jackson, sevinci sırasında 2 kez kafa kesme hareketi yaptı ancak hakem tarafından cezalandırılmadı.

Nicolas Jackson'dan sportmenlik dışı gol sevinci! - 1

#TRT Spor #Şampiyonlar Ligi #Nicolas Jackson #Fenerbahçe #Aston Villa
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