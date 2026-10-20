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Fenerbahçe’de ocak ayı planı değişti! Asensio’nun yerine yıldız 10 numara

Fenerbahçe'de ocak ayındaki ara transfer dönemi öncesinde 10 numara takviyesi yeniden gündeme geldi. Marco Asensio'nun ameliyat kararı sonrası sarı-lacivertli yönetimin hücum hattı için harekete geçebileceği öne sürüldü. Asensio'nun yokluğunda İrfan Can Kahveci ve Mert Hakan Yandaş da alternatifler arasında yer alıyor. İşte tüm detaylar...

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Fenerbahçe’de ocak ayı planı değişti! Asensio’nun yerine yıldız 10 numara

Fenerbahçe'de ocak ayındaki ara transfer dönemi öncesinde 10 numara arayışı yeniden gündeme geldi.

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Fenerbahçe’de ocak ayı planı değişti! Asensio’nun yerine yıldız 10 numara

Sezon başında Anderson Talisca ile yollarını ayıran sarı-lacivertlilerde Marco Asensio'nun sakatlığı nedeniyle ameliyat kararı alınması, hücum hattındaki kadro planlamasını etkiledi.

Fenerbahçe’de ocak ayı planı değişti! Asensio’nun yerine yıldız 10 numara

İspanyol futbolcunun uzun süre sahalardan uzak kalma ihtimali üzerine yönetimin, ara transfer döneminde bu bölgeye takviye yapmayı değerlendirdiği öne sürüldü.

Fenerbahçe’de ocak ayı planı değişti! Asensio’nun yerine yıldız 10 numara

TALISCA'NIN AYRILIĞI PLANLARI ETKİLEDİ

Fenerbahçe, 3 Eylül'de Anderson Talisca'nın sözleşmesini karşılıklı anlaşmayla feshetmişti.

Fenerbahçe’de ocak ayı planı değişti! Asensio’nun yerine yıldız 10 numara

Brezilyalı futbolcunun yüksek maaşı ve yabancı kontenjanına ilişkin değerlendirmelerin ayrılık kararında etkili olduğu öne sürülmüştü.

Fenerbahçe’de ocak ayı planı değişti! Asensio’nun yerine yıldız 10 numara

Talisca'nın gönderildiği dönemde Nelson Semedo ile yolların ayrılmasının daha doğru olacağını savunan görüşler de gündeme gelmişti. Ancak sarı-lacivertli yönetim, Brezilyalı futbolcuyla yollarını ayırmıştı.

Fenerbahçe’de ocak ayı planı değişti! Asensio’nun yerine yıldız 10 numara

Talisca'nın takımdan ayrılmasının ardından 10 numara pozisyonunda Marco Asensio'nun üstleneceği rol ön plana çıkmıştı.

Fenerbahçe’de ocak ayı planı değişti! Asensio’nun yerine yıldız 10 numara

ASENSIO AMELİYAT EDİLECEK

Fenerbahçe'de Marco Asensio'nun sakatlığıyla ilgili ameliyat kararı alındı.

Fenerbahçe’de ocak ayı planı değişti! Asensio’nun yerine yıldız 10 numara

Kulüp doktoru Ahmet Kulduk, İspanyol futbolcunun diz kapağının arkasında kıkırdak lezyonu tespit edildiğini ve cerrahi müdahaleye ihtiyaç duyulduğunu açıkladı.

Fenerbahçe’de ocak ayı planı değişti! Asensio’nun yerine yıldız 10 numara

Kulduk, farklı doktorlardan da görüş aldıklarını ve ameliyatın 19-25 Ekim haftasında gerçekleştirileceğini söyledi.

Fenerbahçe’de ocak ayı planı değişti! Asensio’nun yerine yıldız 10 numara

Asensio'nun yaklaşık 2-2,5 ay sahalardan uzak kalabileceği öne sürülüyor. Ancak futbolcunun kesin dönüş tarihiyle ilgili kulüpten resmî bir açıklama yapılmadı.

Fenerbahçe’de ocak ayı planı değişti! Asensio’nun yerine yıldız 10 numara

İRFAN CAN VE MERT HAKAN ALTERNATİFLER ARASINDA

Asensio'nun yokluğunda Fenerbahçe'nin mevcut kadrosunda 10 numara pozisyonunda görev yapabilecek isimler arasında İrfan Can Kahveci ve Mert Hakan Yandaş bulunuyor.

Fenerbahçe’de ocak ayı planı değişti! Asensio’nun yerine yıldız 10 numara

İrfan Can Kahveci, sezon içerisinde bazı karşılaşmalarda sarı-lacivertli tribünlerin tepkisiyle karşılaşmıştı. Millî futbolcu, 5 Eylül'de oynanan Beşiktaş derbisinde taraftarların ıslıklı protestosuna maruz kalmıştı.

Fenerbahçe’de ocak ayı planı değişti! Asensio’nun yerine yıldız 10 numara

Mert Hakan Yandaş ise uzun süren forma hasretini kısa süre önce noktaladı.

Fenerbahçe’de ocak ayı planı değişti! Asensio’nun yerine yıldız 10 numara

Tecrübeli orta saha oyuncusu, 17 Ekim'de oynanan Alanyaspor karşılaşmasının 77. dakikasında İrfan Can Kahveci'nin yerine oyuna girerek 568 gün sonra Fenerbahçe forması giydi.

Fenerbahçe’de ocak ayı planı değişti! Asensio’nun yerine yıldız 10 numara

OCAK AYINDA 10 NUMARA TRANSFERİ GÜNDEMDE

Talisca'nın ayrılığı ve Asensio'nun ameliyat kararı sonrasında Fenerbahçe'nin ara transfer dönemi için yeni bir 10 numara arayışına yöneldiği iddia edildi.

Fenerbahçe’de ocak ayı planı değişti! Asensio’nun yerine yıldız 10 numara

Sarı-lacivertli yönetimin, ocak ayında kadroya katılabilecek yıldız bir futbolcu için çalışmalara başladığı öne sürülüyor.

Fenerbahçe’de ocak ayı planı değişti! Asensio’nun yerine yıldız 10 numara

Olası transferde yabancı kontenjanının da yeniden değerlendirilmesi gerekecek.

Fenerbahçe’de ocak ayı planı değişti! Asensio’nun yerine yıldız 10 numara

Türkiye Futbol Federasyonu'nun 2026-2027 sezonu için açıkladığı kurallara göre Süper Lig ekipleri A takım listesine en fazla 14 yabancı futbolcu yazabiliyor. Bu oyuncuların en az dördünün 1 Ocak 2003 veya sonrasında doğmuş olması gerekiyor.

Fenerbahçe’de ocak ayı planı değişti! Asensio’nun yerine yıldız 10 numara

ASENSIO'NUN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Fenerbahçe'nin İspanyol futbolcusu Marco Asensio, 2026-2027 sezonunda sakatlığından önce sekiz resmî karşılaşmada forma giydi.

Fenerbahçe’de ocak ayı planı değişti! Asensio’nun yerine yıldız 10 numara

30 yaşındaki yıldız, bu müsabakalarda iki gol ve bir asistlik performans sergiledi. Asensio'nun ameliyatının ardından sahalara dönüş tarihi, tedavi ve rehabilitasyon sürecine göre netleşecek.

Fenerbahçe’de ocak ayı planı değişti! Asensio’nun yerine yıldız 10 numara

İRFAN CAN'DAN 5 GOLE KATKI

Fenerbahçe'de Asensio'nun yokluğunda görev alabilecek isimlerden İrfan Can Kahveci, Süper Lig'de bu sezon sekiz karşılaşmada forma giydi.

Fenerbahçe’de ocak ayı planı değişti! Asensio’nun yerine yıldız 10 numara

31 yaşındaki futbolcu, ligde iki gol ve üç asistlik performans ortaya koydu. İrfan Can, 17 Ekim'de oynanan Alanyaspor karşılaşmasına ilk 11'de başladı ve 77. dakikada yerini Mert Hakan Yandaş'a bıraktı.

Fenerbahçe’de ocak ayı planı değişti! Asensio’nun yerine yıldız 10 numara

ASENSIO'NUN SAKATLIK SÜRECİ

Fenerbahçe Futbol Direktörü Oğuz Çetin, Asensio'nun millî arada Turan Tovuz ile oynanan hazırlık karşılaşmasında 83 dakika görev aldığını ve maçın ardından dizinde şişlik oluştuğunu açıkladı.