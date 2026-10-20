Fenerbahçe’de ocak ayı planı değişti! Asensio’nun yerine yıldız 10 numara

Fenerbahçe'de ocak ayındaki ara transfer dönemi öncesinde 10 numara takviyesi yeniden gündeme geldi. Marco Asensio'nun ameliyat kararı sonrası sarı-lacivertli yönetimin hücum hattı için harekete geçebileceği öne sürüldü. Asensio'nun yokluğunda İrfan Can Kahveci ve Mert Hakan Yandaş da alternatifler arasında yer alıyor. İşte tüm detaylar...