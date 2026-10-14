UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında deplasmanda Aston Villa ile kozlarını paylaşan Fenerbahçe, sahadan 6-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Maçın ardından sarı lacivertlilerde İsmail Kartal açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında deplasmanda Aston Villa ile karşılaşan Fenerbahçe, sahadan 6-0 gibi farklı bir mağlubiyetle ayrıldı. Müsabakanın ardından sarı lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Maça baktığınız zaman, maçın hakkı bu değil. Futbol... En yüksek seviyede mücadele ediyorsunuz. Bu kadar yüksek seviyede bu kadar basit pas hataları yapmamak gerekiyor. Yapınca çok çabuk cezalandırıyorlar. Bu maç böyle oldu."

"Bu seviyede bu kadar pas hataları yapmamak gerekiyor. Çok önemli dersler çıkardık buradan. Hepimize büyük ders oldu. Bu kabul edilebilir sonuç, skor değil Fenerbahçe camiası adına."

"2-3 gün sonra çok önemli bir lig maçımız var. Bunu bir kenara bırakıp Alanyaspor maçına hazırlanmalıyız. Bu skor nedeniyle camiamızdan, taraftarlarımızdan özür dileriz."

Soru: Devrede neden değişiklik yapmadınız?

İsmail Kartal: 1-2 değişiklik yapacaktık. Kante ile konuştuk. Oynayamayacağını söyledi. Yapacaktık ama 62'ye kadar takım güzel reaksiyon verdi. Her şey güzel gidiyordu. Bir hata sonrası penaltı olunca oyun koptu.

Kante'yi merkeze alıp, kan değişikliği yaparak daha tecrübeli, daha az pas hatası yapan bir oyuncuyla orayı tutmak istedik ama kendisi yüzde yüz hazır olmadığını, 'Oynarsam risk olur' dedi. Orası için, 6-8 oynayacak bir Bartuğ, bir Levent vardı. Sonra hata olunca mecbur değişiklik yaptık.

Soru: Maçın başına dönseniz neleri değiştirdiniz?

İsmail Kartal: Maçın başına dönsem, öyle bir imkan olsa... Bu seviyede bu oyuncuların bu hataları yapacağını bunu öngöremezsiniz. Bunun taktiği yok. Anlatabiliyor muyum? İlk devre takım gerekli oyunu oynadı, pozisyonları üretti. Hatadan kazanmadık. Biz değerlendiremedik, rakip değerlendirdi. İçeri 3-0 girdik. İkinci devre o hata olunca maalesef böyle bir fark oldu.