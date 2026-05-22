Aziz Yıldırım ve Hakan Safi aynı masada! İki başkan adayı aynı isimde birleşti Fenerbahçe başkan adayları Jorge Jesus konusunda ortak karara vardı. Hem Hakan Safi hem de Aziz Yıldırım cephesinin Portekizli teknik adamla yeni sezon için anlaşma fikrinde birleştiği öne sürüldü.







Fenerbahçe'de başkan adayları yeni sezonda takımın başına Jorge Jesus'u getirme kararı aldı. Hakan Safi, "Türkiye'yi bilen hoca getireceğiz" diyerek hem Antonio Conte'ye hem de Stefano Pioli'ye kapıları kapattı.

Fotomaç'ta ye ralan habere göre, Safi'nin ekibinden bazı isimlerin Portekizli çalıştırıcıyla bir görüşme yaptığı belirtildi. Hakan Safi gibi Aziz Yıldırım da Jesus isminde karar kıldı. Yıldırım ve ekibi dün yaptığı toplantısının ardından Jorge Jesus konusunda birlik sağladı.