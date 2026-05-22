Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'ın yeni golcü hedefi! Sörloth, Lukaku derken...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri | Yeni sezonda güçlü bir kadro kurmayı hedefleyen Fenerbahçe'de başkan adayı Aziz Yıldırım, Tottenham forması giyen Randal Kolo Muani için harekete geçti. Fransız yıldızın sözleşme durumu transfer ihtimalini güçlendiriyor. İşte detaylar...
Fenerbahçe'de başkan adayı Aziz Yıldırım, santrfor transferi için rotasını İngiltere'ye çevirdi.
Daha önce Alexander Sörloth, Romelu Lukaku ve Vangelis Pavlidis gibi isimlerle anılan sarı-lacivertlilerde listeye bu kez flaş bir yıldız eklendi.
Takvim'de yer alan bilgilere göre Aziz Yıldırım ve ekibi, Tottenham forması giyen Fransız golcü Randal Kolo Muani için harekete geçti. Yönetimin, deneyimli forveti hücum hattı için öncelikli hedeflerden biri olarak değerlendirdiği öğrenildi.
Geçtiğimiz sezon İngiliz ekibinde 40 resmi maçta forma giyen 27 yaşındaki futbolcu, 5 gol ve 4 asistlik katkı sağladı. Fizik gücü, atletizmi ve hücumdaki hareketliliğiyle dikkat çeken Fransız yıldızın, Süper Lig'de fark yaratabilecek profiller arasında gösterildiği belirtildi.
Yaklaşık 22 milyon euro piyasa değerine sahip olan Kolo Muani'nin sözleşmesinin 30 Haziran'da sona erecek olması, transfer ihtimalini güçlendiren en önemli detaylardan biri olarak öne çıkıyor.
Aziz Yıldırım cephesinin, yıldız futbolcunun durumunu yakından takip ettiği ifade edildi.