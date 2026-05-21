Suudi Arabistan Pro Ligi'nde şampiyon oldukları Damac maçı sonrası açıklamalarda bulunan Jorge Jesus, Al Nassr'dan ayrıldığını duyurdu.

"Al Nassr'daki son maçımdı. Ayrılıyorum" ifadekerini kullanan Portekizli teknik adam, Benfica'ya olası bir dönüş sorusuna ise "Bu söz konusu bile değil" yanıtını verdi.

71 yaşındaki çalıştırıcı, Fenerbahçe ile ilgili de dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Jesus açıklamasında, "Sadece Suudi Arabistan'da değil, ben Portekiz'de de kazandım, Brezilya'da da kazandım. Ben değil, benimle birlikte çalışanlar, Flamengo'da, Fenerbahçe'de, Al-Hilal'de, şimdi de Al-Nassr'da... Şampiyon olamadığım ama kupa kazandığım tek takım Fenerbahçe'deydi. Fenerbahçe ile henüz bitmemiş bir hikayem var belki de" sözlerini kullandı.

2022-23 sezonunda Fenerbahçe'yi çalıştıran 71 yaşındaki teknik adam, sarı-lacivertlilerle 53 maça çıktı ve 2.23'lük puan ortalaması yakaladı.

Jesus, o dönemde takımıyla Türkiye Kupası'nı kazanmış, ligi ise ikinci sırada tamamlamıştı.