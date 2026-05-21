Ambulans (Ambulance) filmi konusu | Ambulans oyuncu kadrosu, ne zaman çekildi?
Michael Bay imzalı aksiyon filmi Ambulance, televizyon ekranlarında yayınlanmasıyla birlikte izleyicilerin büyük ilgisini çekti. Jake Gyllenhaal, Yahya Abdul-Mateen II ve Eiza Gonzalez'in başrollerini paylaştığı 2022 yapımı film, yoğun aksiyon sahneleri ve gerilim dolu hikayesiyle dikkat çekiyor. Ambulans soygunuyla başlayan ve Los Angeles sokaklarında nefes kesen bir kovalamacaya dönüşen film, Michael Bay'in karakteristik görsel tarzını taşıyor. Film hakkında merak edilen tüm detaylar, oyuncu kadrosu, çekim süreci ve hikayenin arka planı haberimizde.
AMBULANS FİLMİNİN KONUSU NE?
Ambulans, birçok suça bulaşmış evlatlık kardeşiyle bir banka soygununa karışan eski bir askerin hikayesini konu ediyor. Eski bir asker olan Will Sharp'ın, hasta olan karısının ameliyatı için paraya ihtiyacı vardır. Will, yardım istememesi gerektiğini bilse de azılı bir suçlu olan evlatlık kardeşi Danny'den yardım ister. Danny, Will'e yardım etmek yerine ona birlikte bir soygun gerçekleştirmeyi teklif eder. Karısını kurtarmak isteyen Will, istemese de bu teklifi kabul etmek zorunda kalır ve iki kardeş Los Angeles tarihinin en büyük banka soygununu gerçekleştirmek için plan yapar. Ancak soygun sırasında planları istedikleri gibi gitmeyince karderşler, içinde yaralı bir polis ve acil yardım görevlisinin olduğu bir ambulansı kaçırır.
AMBULANS OYUNCULARI KİM?
- Eiza González
- Jake Gyllenhaal
- Jackson White
- Olivia Stambouliah
- Yahya Abdul-Mateen II
- Jenn Proske
- Garret Dillahunt
- Jamie McBride
- Wale
- Devan Chandler Long
- Jessica Capshaw
- A Martinez
- Moses Ingram
- Corey Portugal
- Emily Watson
- Charlotte Xia
- Colin Woodell
- Annabelle Gurwitch
- Jose Pablo Cantillo
- Jesse Garcia
- Alma Delfina
- Chelsea Harris
- Max Reeves
- Brendan Robinson
- Andy Favreau
- Remi Adeleke
- Brendan Miller
- Kayli Tran
- Victor Gojcaj
- Keir O'Donnell
- Cedric Sanders
- Briella Guiza
- Cici Lau
- Sheila Houlahan
- Sharon Omi
- Dirk Rogers
- Paul Thoma
- Douglas Rouillard
- Randazzo Marc
- Chris Kalhoon
- Melody Melendez
- Jesse Gabbard
- McColm Cephas Jr.
- David Farcy
- Justin Scott
AMBULANS FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?
Ambulans filminin yapım yılı 2022'dir.