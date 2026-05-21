Ambulans (Ambulance) filmi konusu | Ambulans oyuncu kadrosu, ne zaman çekildi?

Michael Bay imzalı aksiyon filmi Ambulance, televizyon ekranlarında yayınlanmasıyla birlikte izleyicilerin büyük ilgisini çekti. Jake Gyllenhaal, Yahya Abdul-Mateen II ve Eiza Gonzalez'in başrollerini paylaştığı 2022 yapımı film, yoğun aksiyon sahneleri ve gerilim dolu hikayesiyle dikkat çekiyor. Ambulans soygunuyla başlayan ve Los Angeles sokaklarında nefes kesen bir kovalamacaya dönüşen film, Michael Bay'in karakteristik görsel tarzını taşıyor. Film hakkında merak edilen tüm detaylar, oyuncu kadrosu, çekim süreci ve hikayenin arka planı haberimizde.

Giriş Tarihi: 21.05.2026 19:59

Ambulans filmi, televizyon ekranlarındaki yerini aldı. Yönetmenliğini Michael Bay'ın üstlendiğini sevilen yapımın başrollerinde ise tanıdık isimler yer alıyor. Dünya çapında beğeni toplayan film hakkında arama motorlarında araştırılan Ambulans filminin konusu ne? Ambulans oyuncuları kim, ne zaman, nerede çekildi? sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...

Ambulans filminin konusu ne?

Ambulans, birçok suça bulaşmış evlatlık kardeşiyle bir banka soygununa karışan eski bir askerin hikayesini konu ediyor. Eski bir asker olan Will Sharp'ın, hasta olan karısının ameliyatı için paraya ihtiyacı vardır. Will, yardım istememesi gerektiğini bilse de azılı bir suçlu olan evlatlık kardeşi Danny'den yardım ister. Danny, Will'e yardım etmek yerine ona birlikte bir soygun gerçekleştirmeyi teklif eder. Karısını kurtarmak isteyen Will, istemese de bu teklifi kabul etmek zorunda kalır ve iki kardeş Los Angeles tarihinin en büyük banka soygununu gerçekleştirmek için plan yapar. Ancak soygun sırasında planları istedikleri gibi gitmeyince karderşler, içinde yaralı bir polis ve acil yardım görevlisinin olduğu bir ambulansı kaçırır.

Ambulans oyuncuları kim?

Eiza González

Jake Gyllenhaal

Jackson White

Olivia Stambouliah

Yahya Abdul-Mateen II

Jenn Proske

Garret Dillahunt

Jamie McBride

Wale

Devan Chandler Long

Jessica Capshaw

A Martinez

Moses Ingram

Corey Portugal

Emily Watson

Charlotte Xia

Colin Woodell

Annabelle Gurwitch

Jose Pablo Cantillo

Jesse Garcia

Alma Delfina

Chelsea Harris

Max Reeves

Brendan Robinson

Andy Favreau

Remi Adeleke

Brendan Miller

Kayli Tran

Victor Gojcaj

Keir O'Donnell

Cedric Sanders

Briella Guiza

Cici Lau

Sheila Houlahan

Sharon Omi

Dirk Rogers

Paul Thoma

Douglas Rouillard

Randazzo Marc

Chris Kalhoon

Melody Melendez

Jesse Gabbard

McColm Cephas Jr.

David Farcy

Justin Scott

Ambulans ne zaman çekildi?

Ambulans filminin yapım yılı 2022'dir.

