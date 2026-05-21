Kadınlar Önde Yürür filmi konusu | Kadınlar Önde Yürür oyuncu kadrosu, ne zaman çekildi?

Jessica Chastain, Michael Greyeyes ve Sam Rockwell'in başrollerini paylaştığı Kadınlar Önde Yürür filmi, televizyon ekranlarında yayınlanmasının ardından büyük ilgi gördü. Susanna White'ın yönettiği yapım, 1890'lı yılların Amerika'sında geçen etkileyici bir hikâye anlatıyor. Dram, Western ve tarihi türleri bir araya getiren film, güçlü kadın karakterleri ve dönemin toplumsal gerçeklerini perdeye taşıyor. Kadınlar Önde Yürür filminin konusu, oyuncu kadrosu, çekim tarihi ve yapım detayları merak ediliyor. Film tutkunları tarafından araştırılan tüm sorular ve detaylar haberimizde.

Giriş Tarihi: 21.05.2026 21:15

Kadınlar Önde Yürür filmi, televizyon ekranlarındaki yerini aldı. Yönetmenliğini Susanna White'ın üstlendiğini sevilen yapımın başrollerinde ise tanıdık isimler yer alıyor. Dünya çapında beğeni toplayan film hakkında arama motorlarında araştırılan Kadınlar Önde Yürür filminin konusu ne? Kadınlar Önde Yürür oyuncuları kim, ne zaman, nerede çekildi? sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...

KADINLAR ÖNDE YÜRÜR FİLMİNİN KONUSU NE?

Woman Walks Ahead filmi, 1890'ların Brooklyn'den portre ressamı Catherine Weldon'ı temel alıyor. Weldon yeni projesi olan Oturan Boğa portresi çizmek üzere Dakota'ya gitmektedir. Ancak oraya vardığında ummadığı bir şeyle karşılaşacaktır. Genç kadın burada Lakota halklarının topraklarının haklarına yönelik mücadele verecektir...

KADINLAR ÖNDE YÜRÜR OYUNCULARI KİM?

Jessica Chastain

Michael Greyeyes

Sam Rockwell

Ciarán Hinds

Bill Camp

Rulan Tangen

Boots Southerland

Rod Rondeaux

David Midthunder

Louisa Krause

Kindall Charters

Rachel Singer

Luce Rains

Michael Nouri

Lyle Sandoval

Monika Crowfoot

Brenda Wehle

Makayah Crowfoot

Robert Mirabal

DezBaa'

Cosme Duarte

Andersen Kee

Mathieu Szymkowiak

Andrea Good

Richard Beal

David Hight

Stephen Conn

Steve Comisar

Rachel de la Torre

Rodrigo Tactaquin

Joleen Baughman

Ripley Lowe

Jacob Browne

Josh Outzen

