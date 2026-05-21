Kadınlar Önde Yürür filmi konusu | Kadınlar Önde Yürür oyuncu kadrosu, ne zaman çekildi?
Jessica Chastain, Michael Greyeyes ve Sam Rockwell'in başrollerini paylaştığı Kadınlar Önde Yürür filmi, televizyon ekranlarında yayınlanmasının ardından büyük ilgi gördü. Susanna White'ın yönettiği yapım, 1890'lı yılların Amerika'sında geçen etkileyici bir hikâye anlatıyor. Dram, Western ve tarihi türleri bir araya getiren film, güçlü kadın karakterleri ve dönemin toplumsal gerçeklerini perdeye taşıyor. Kadınlar Önde Yürür filminin konusu, oyuncu kadrosu, çekim tarihi ve yapım detayları merak ediliyor. Film tutkunları tarafından araştırılan tüm sorular ve detaylar haberimizde.
KADINLAR ÖNDE YÜRÜR FİLMİNİN KONUSU NE?
Woman Walks Ahead filmi, 1890'ların Brooklyn'den portre ressamı Catherine Weldon'ı temel alıyor. Weldon yeni projesi olan Oturan Boğa portresi çizmek üzere Dakota'ya gitmektedir. Ancak oraya vardığında ummadığı bir şeyle karşılaşacaktır. Genç kadın burada Lakota halklarının topraklarının haklarına yönelik mücadele verecektir...
KADINLAR ÖNDE YÜRÜR OYUNCULARI KİM?
- Jessica Chastain
- Michael Greyeyes
- Sam Rockwell
- Ciarán Hinds
- Bill Camp
- Rulan Tangen
- Boots Southerland
- Rod Rondeaux
- David Midthunder
- Louisa Krause
- Kindall Charters
- Rachel Singer
- Luce Rains
- Michael Nouri
- Lyle Sandoval
- Monika Crowfoot
- Brenda Wehle
- Makayah Crowfoot
- Robert Mirabal
- DezBaa'
- Cosme Duarte
- Andersen Kee
- Mathieu Szymkowiak
- Andrea Good
- Richard Beal
- David Hight
- Stephen Conn
- Steve Comisar
- Rachel de la Torre
- Rodrigo Tactaquin
- Joleen Baughman
- Ripley Lowe
- Jacob Browne
- Josh Outzen