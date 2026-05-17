Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Mason Greenwood konusunda sarı-lacivertlileri heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor. İngiliz yıldızın geleceğine dair ortaya çıkan son detaylar, transfer ihtimalini güçlendirdi.
Yeni sezon öncesinde dünya çapında önemli yıldızlarla anlaşmak isteyen Fenerbahçe, aradığı ismi Fransa'da buldu: Mason Greenwood.
2 yıl önce İngiliz ekibi Manchester United'dan 26 milyon euro karşılığında Marsilya'ya transfer olan ve Fransa'ya adeta damgasını vuran 24 yaşındaki kanat oyuncusu, son dönemlerde kulübü ile sorunlar yaşamaya başladı.
Bunun üzerine ayrılık kararı alan 24 yaşındaki futbolcu, kendisiyle ilgilenen takımlarla görüşmelere başlayacak.
FRANSIZ DEVİ MARSİLYA ZORDA
Ekonomik açıdan büyük sıkıntı çeken Marsilya'nın bazı oyuncularını satış listesine koyduğu ve yollarını ayıracağı iddia edildi.
Fransız kulübünün 30 Haziran'a kadar mali yükümlülüklerini yerine getirememesi halinde ağır yaptırımlarla karşılaşabileceği belirtildi.
Fotomaç'ın haberine göre bunu fırsat bilen Fenerbahçe, oyuncu için istenen 50 milyon euro'yu ödemeye hazır.
Ancak tek sorun, İtalya'dan başta Roma ve Juventus gibi takımların da oyuncuya talip olması. Sarı lacivertli yönetim, elini çabuk tutmak istiyor.
36 GOL KATKISI YAPTI
Harika bir sezon geçiren Mason Greenwood, bu sezon 26 gole imzasını atarken, 10 da asist yaptı.
Toplamda 36 skor katkısı üreten yıldız futbolcu, iki ayağını da iyi bir şekilde kullanabiliyor.
Sarı-lacivertliler, 24 yaşındaki oyuncu ile kanatlardaki sorunu ortadan kaldırmak istiyor.