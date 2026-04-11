Fenerbahçe Kayseri'de 3 puan peşinde! İşte Domenico Tedesco'nun muhtemel 11'i
Trendyol Süper Lig'de 29. hafta mücadelesinde Fenerbahçe bu akşam Kayserispor'a konuk olacak. RHG ENERTÜRK Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak ve hakem Ali Yılmaz düdük çalacak.
28 hafta sonunda 18 galibiyet, 9 beraberlik ve 1 yenilgi alan Fenerbahçe, 63 puanla ikinci sırada bulunuyor. Ligde kalma mücadelesi veren Kayserispor da 28 haftada 4 galibiyet, 11 beraberlik ve 13 yenilgiyle 23 puan topladı, 16. sırada yer aldı.
BEŞİKTAŞ DERBİSİNDE SAKATLANDI
Sarı-lacivertli takımda geçen hafta oynanan Beşiktaş derbisinde sakatlanan Marco Asensio, bu akşamki Kayserispor deplasmanında forma giyemeyecek. Domenico Tedesco'nun ekibinde İspanyol yıldız en önemli eksik olarak göze çarpıyor.
6'da 6 ile sezonun son bölümünde fire vermek istemeyen Kanarya, mutlak 3 puan parolasıyla sahaya çıkacak. Ev sahibi Kayserispor'da ise bu akşamki maçta Hosseini, Yiğit Emre, Carole ve Abdülsamet kritik 90 dakikada olmayacak.
50. RANDEVU
Fenerbahçe ile Kayserispor ligde 50. kez mücadele edecek. 49 maçta sarı-lacivertliler 31 galibiyet elde ederken, 8 kez de sarı-kırmızılılar 3 puan kazandı. 10 maç ise beraberlikle noktalandı. Bu süreçte Fenerbahçe'nin 114 golüne, Kayserispor 55 golle yanıt verdi. Sezonun ilk yarısında Kadıköy'de oynanan maçı sarı-lacivertliler 4-2'lik skorla kazandı.
TAM 8 İSİM KART SINIRINDA
Kritik maç öncesi Fenerbahçe'de 8 isim sarı kart sınırında bulunuyor. Kerem Aktürkoğlu, Semedo, Musaba, Archie Brown, Mert Müldür, Guendouzi, Nene ve Oosterwolde sarı kart ceza sınırında yer alıyor.
Bu futbolcular Kayserispor önünde sarı kart görmeleri halinde gelecek hafta oynanacak Çaykur Rizespor maçında forma giyemeyecek.
12 MAÇLIK SERİ
Sarı-lacivertliler ile sarı- kırmızılıların ligde rakip olduğu son 12 maçta Fenerbahçe'nin büyük üstünlüğü var. Kanarya, bu süreçteki müsabakaların 10'unda sahadan galibiyetle ayrılırken, 2 karşılaşma ise berabere tamamlandı. Kayseri ekibinin Fenerbahçe'yi mağlup ettiği son lig maçı 3 Kasım 2019'da Kayseri'de oynanan 1-0'lık mücadele oldu.
İSMAİL YÜKSEK KADRODA YOK
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında bugün Kayserispor ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe hazırlıklarını tamamladı. Sakatlığını yeni atlatan ve sadece 1 idmana çıkan İsmail Yüksek tedbir amaçlı Kayserispor maçının kadrosuna alınmadı. Edson Alvarez de bireysel çalışmalarını sürdürdü. Fotomaç'ta yer alan habere göre, Tedesco yönetiminde gerçekleştirilen idman, taktiksel ve bireysel uygulamalarla sona erdi.