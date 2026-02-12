Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Nigel Hayes-Davis'i transfer ettiklerini açıkladı.

Başkan, kendi sosyal medya hesabından yayınladığı paylaşımla, Fenerbahçe Beko'nun eski oyuncusu Davis'i kadrosuna kattıklarını belirtti.

Panathinaikos'un Nigel Hayes-Davis ile 2.5 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

Amerikalı forvet, 2025 yılında EuroLeague şampiyonu olan Fenerbahçe Beko'nun bir parçasıydı. Davis, aynı zamanda o sezon Final Four'da En Değerli Oyuncu unvanının sahibi olmuştu.