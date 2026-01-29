Fenerbahçe'den santrfor için yeni aday: Joshua Zirkzee!

Ara transfer döneminde santrfor takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe'de gündeme son olarak gelen isimlerden bir tanesi, Manchester United'da forma giyen Joshua Zirkzee oldu. Sarı-lacivertlilerin, bu transfer operasyonu için üreteceği formül ortaya çıktı. İşte detaylar...