Kadrosuna forvet takviyesi arayan Fenerbahçe'de çalışmalar hızlandı.
Fenerbahçe'den santrfor için yeni aday: Joshua Zirkzee!
Ara transfer döneminde santrfor takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe'de gündeme son olarak gelen isimlerden bir tanesi, Manchester United'da forma giyen Joshua Zirkzee oldu. Sarı-lacivertlilerin, bu transfer operasyonu için üreteceği formül ortaya çıktı. İşte detaylar...
Sarı- lacivertli kulüp, İngiliz ekibi Manchester United'ın 24 yaşındaki futbolcusu Joshua Zirkzee'yi listesine dahil etti.
Fotomaç'ın İngiliz basınından derlediği haberlere göre, Fenerbahçe'nin Hollandalı hücum oyuncusunu kiralamak istediği belirtildi.