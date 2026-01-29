Ara transfer döneminin son günleri yaklaşırken Fenerbahçe atağa kalktı. Sarı-lacivertliler, uzun süredir peşinde olduğu dünyaca ünlü orta saha oyuncusu N'Golo Kante'de mutlu sona yaklaştı.
Suudi Arabistan kulübü Al İttihad'a son bir teklif daha sunan sarı-lacivertli yönetim, anlaşma zeminini yakaladı.
Fenerbahçe'de oynamak isteyen Kante de devreye girerek transferin mutlu sonla bitmesinde büyük rol oynadı.
34 yaşındaki Fransız yıldız sezon sonunda değil, şimdi Fenerbahçe'ye gitmek istediğini iletti.
BONNY'YE KİRALAMA FORMÜLÜ
Sarı-lacivertli kulüp forvet transferi için de gaza bastı. Sarı-lacivertliler, Inter'de forma giyen Ange-Yoan Bonny'yi de listesine ekledi. Fotomaç'ın İtalyan basınından derlediği haberinde, Fenerbahçe'nin 22 yaşındaki Fransız yıldızı kiralamak istediğini belirtti.
Sarı Kanarya'nın genç golcüyü opsiyon olmadan sezon sonuna kadar kiralamayı teklif ettiği vurgulandı.
Piyasa değeri 35 milyon euro olarak gösterilen Bonny'nin Inter'le kontratı da Haziran 2030'da bitecek. Fransız futbolcu, bu sezon 26 resmi maçta 6 gol attı, 6 asist yaptı.
YÜKSELİŞE GEÇTİ
Sarı Kanarya'da forvet adayları arasına yazılan Ange-Yoan Bonny, son dönemde forma şansı bulmaya başladı. Serie A'da 5 gol, 4 asist yapan Bonny, Şampiyonlar Ligi'nde de kariyerinde ilk kez forma şansı buldu. İtalya'da Parma ve İnter'le boy gösteren Bonny çıkışa geçti.