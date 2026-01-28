Hücum hattına bir takviye yapmak isteyen Fenerbahçe, gündemine Tottenham Hotspur'un yıldızı Randal Kolo Muani'yi almıştı. Fransız yıldız trafik kazası geçirdi. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Sezonu şampiyonlukla tamamlamak isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Al-Ittihad forması giyen N'Golo Kante için geri sayıma geçen sarı-lacivertliler, hücum hattını güçlendirmek için kolları sıvadı.