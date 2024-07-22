Beşiktaş - Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Hazırlık maçı

Beşiktaş - Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Hazırlık maçı

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Bandırmaspor ile hazırlık maçında karşılaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Beşiktaş - Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 22.07.2024- 14:19