Fenerbahçe - Strasbourg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Hazırlık maçı

Fenerbahçe - Strasbourg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Hazırlık maçı

Yeni sezona Mourinho önderliğinde hazırlanan Fenerbahçe ve Strasbourg karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Fenerbahçe - Strasbourg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 02.07.2024- 12:52 Güncelleme Tarihi: 02.07.2024- 12:52