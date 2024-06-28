Fenerbahçe - Petrolul Ploieşti maçı NE ZAMAN? | Fenerbahçe maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Petrolul Ploieşti ile karşı karşıya gelecek. Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe ve Petrolul, Topuk Yaylası Tesislerinde karşılaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Fenerbahçe - Petrolul Ploieşti maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe - Petrolul Ploieşti maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de yeni sezon yaklaşıyor. 2024-2025 sezonu hazırlıklarına Jose Mourinho önderliğinde başlayacak olan Fenerbahçe, Romanya ekibi Petrolul Ploieşti ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgil tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Petrolul Ploieşti maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE - PETROLUL PLOİEŞTİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe - Petrolul Ploieşti maçı 29 Haziran Cumartesi saat 10:30'da oynanacak. Müsabakanın Fenerbahçe Youtube hesabında yayınlanması bekleniyor.