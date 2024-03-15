Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi çeyrek finalinde Olympiakos ile kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Olympiakos - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Olympiakos - Fenerbahçe maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Olympiakos ile Fenerbahçe, çeyrek final maçında kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Olympiakos - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

OLYMPİAKOS - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Olympiakos - Fenerbahçe maçı 11 Nisan Perşembe günü oynanacak. Müsabaka Exxen'de canlı yayınlanacak.