Trendyol Süper Lig'de zirve yarışı heyecanı sürüyor. Lider Fenerbahçe, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda İstanbulspor'a konuk olacak. Volkan Bayarslan, kritik maçta düdük çalacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, İstanbulspor - Fenerbahçe maçı ne zaman? Fenerbahçe maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

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Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. İstanbulspor ile Fenerbahçe kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, İstanbulspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İSTANBULSPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

İstanbulspor - Fenerbahçe maçı 7 Ocak Pazar günü saat 16:00'de oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.

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