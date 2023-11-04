Fenerbahçe - Trabzonspor maçı CANLI İZLE | Fenerbahçe Trabzonspor maçı ne zaman? Saat kaçta? (FB - TS maçı canlı)

Fenerbahçe ile Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında karşı karşıya gelecek. Ülker Stadyumu'nda oynanacak mücadelede Zorbay Küçük düdük çalacak. VAR'da ise Mete Kalkavan yer alacak. Joshua King, Mert Hakan Yandaş, Serdar Aziz, Alexander Djiku, Rodrigo Becao ve Fred, Trabzonspor'a karşı süre alamayacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Fenerbahçe - Trabzonspor maçı ne zaman? Fenerbahçe - Trabzonspor derbi maçı hangi kanalda?

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 04.11.2023- 13:51