Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Fenerbahçe ve Hatayspor, Ülker Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Fenerbahçe, kazanarak rekor kırmak istiyor. Hatayspor ise zorlu deplasmanda kazanarak namağlup serisini sürdürmeyi amaçlıyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Fenerbahçe - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe - Hatayspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Fenerbahçe ile Hatayspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE - HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe - Hatayspor maçı 22 Ekim Pazar günü saat 19:00'da oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.

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FENERBAHÇE - HATAYSPOR MUHTEMEL 11'LERİ

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Becao, Djiku, Ferdi, İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Tadic, Dzeko

Hatayspor: Erce, Kamil, Kilama, Burak, Ghoulam, Aburjania, Massanga, Rivas, Bashiru, Lamkel, Dadashov