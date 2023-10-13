THY Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) ikinci haftasında İspanyol ekibi Valencia Basket sahasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko ile kozlarını paylaşıyor. Müsabakanın tüm detayları haberimizde...
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1. çeyrek: Valencia 22-9 F.Bahçe Beko
2. çeyrek oynanıyor: Valencia 32-18 F.Bahçe Beko
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FENERBAHÇE BEKO - VALENCIA MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe Beko - Valencia maçı 13 Ekim Cuma günü saat 21:30'da başladı. Müsabaka S Sport'ta canlı yayınlanıyor.