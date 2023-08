Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal ile milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, Maribor maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında konuştu.

İSMAİL KARTAL'IN SÖZLERİNDEN ÖNE ÇIKANLAR ŞÖYLE:

İyi futbol ve avantajlı skorla yolumuza devam etmek istiyoruz. Zimbru maçına göre Maribor'a karşı işimiz kolay değil. Zimbru ile karşılaştırırsak işimiz daha zor olacak. Biz daha güçlü bir oyunla yolumuza devam etmek istiyoruz. Yarın iyi bir futbol oynayarak avantajlı bir skor elde etmeye çalışacağız.

Ben rakibim istiyor diye hiçbir zaman bir oyuncuyu transfer ettirmem. 'Çalım atıldı' ifadelerini doğru bulmuyorum, en doğru çalım sahada atılır. Bu işin ekonomik boyutu var, bunlar Türkiye şartlarında çok yüksek rakamlar.

"LINCOLN'ÜN SÖZLEŞMESİNİ DONDURDUK"

Lincol Henrique'nin sözleşmesini devre arasına kadar dondurduk. Tedavisi devam ediyor.

"CENGİZ ÜNDER VE MERİH DEMİRAL..."

Cengiz Ünder ve Merih Demiral ile ilgili burada bir şey söylemem doğru değil. Fenerbahçe karakterini ortaya koyacak oyuncuların peşindeyiz. Başkanımız ve yöneticilerimiz bu konuda çalışmalarını sürdürüyorlar.

(Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un sözleri hakkında): Bunlar küçük söylemler. Türk takımlarının Avrupa arenasında birbirlerini desteklemesi gerekiyor. Bizim hedefimiz ülke puanını yükseltmek. Avrupa'da mücadele eden tüm Türk takımlarını destekliyoruz.

"TRANSFERDE HER ŞEY ANLIK DEĞİŞİYOR"

Kaleci transferiyle ilgili süreci başkanımız yönetiyor. Son durumu net olarak bilmiyorum. Transfer sürecinde her şey anlık olarak değişiyor.

"TETE BİZİM LİSTEMİZDE YOKTU"

Tete transfer listemizde hiçbir zaman yoktu. Bize teklif edildi. Hem ben uygun bulmadım hem de yönetimimiz rakamları uygun bulmadı. Yüzlerce oyuncu gibi bize teklif edildi. Ben bize uygun bulmadım. Yönetimimiz gündemine almadı. Bonservis kısmı var, riskli bölümü var. Kapalı bir kutu. Biz her şeyi düşünmek zorundayız. Tete ayarında, belki daha üstün, belki daha farklı oyuncularla meşgulüz.

AYRILIKLARI AÇIKLADI

Gelecek olan transferlere bağlı olarak Arao, Gustavo ve belki birkaç isimle daha yollarımızı ayırabiliriz.

FERDİ KADIOĞLU'NUN SÖZLERİNDEN ÖNE ÇIKANLAR ŞÖYLE:

Son maçta iyi bir performans ortaya koyduk. Umarım yarın da aynı performansı göstereceğiz. Maribor, Zimbru'dan biraz daha güçlü bir takım. Zor bir maç olacak ancak biz taraftarımızla savaşımızı vereceğiz.

Hedefimiz; oynadığımız her turnuvada başarılı olmak ve kupalar kazanmak. Yeni oyuncularımızda takıma katkı sağlıyor, bu rekabetin daha iyi olmasını sağlıyor. Şu an her şey iyi ve pozitif gidiyor, umarım böyle devam eder.