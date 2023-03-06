"Hedefimiz turu geçmek"



Çalışmaları sıkı bir şekilde sürdürdüklerini ifade eden 25 yaşındaki oyuncu, "Zor günler, zor haftalar geçirdik ama bu süreçte de biz çalışmalarımızı en sıkı şekilde sürdürmeye çalıştık, çünkü bizim için aynı sezon içerisinde üçüncü hazırlık dönemi gibi oldu. Lig başladığında meydan okumalara en iyi şekilde hazır olabilmek için çalışmalarımızı sürdürmeye çalıştık. Lig tekrardan başladığında iyi de bir başlangıç yaptık. İki maçta 6 puan almak bizim için önemliydi. Şimdiki hedefimiz Sevilla maçı. İyi bir takıma karşı oynayacağız. Hedefimiz turu geçmek. Bunun için çalışıyoruz. Güçlü bir takım olduklarını biliyoruz. Eğer yanılmıyorsam son yıllarda bu kupayı 3 kere kazandılar. Avrupa Ligi'nde güçlü bir takım. Bu sene iki farklı yüzleri var, diyebiliriz. Ligde çok iyi bir görüntü sergileyemiyorlar fakat Avrupa'da güçlü bir şekilde yollarına devam ediyorlar. Kaliteli oyuncuları var. Zor olacağını biliyoruz ama biz de en iyi şekilde onları analiz edeceğiz. Hazırlıklarımızı en iyi şekilde

sürdüreceğiz. Hedefimiz tur atlamak" şeklinde konuştu.