Fenerbahçe'nin Macar stoperi Attila Szalai, UEFA Avrupa Ligi'nde Sevilla karşısında turu geçmek istediklerini ifade ederken, hedeflerinin üç kulvarda da şampiyon olmak olduğunu söyledi.
Fenerbahçeli Attila Szalai'den Sevilla maçı sözleri
Fenerbahçe'nin başarılı futbolcusu Attila Szala, UEFA Avrupa Ligi'nde perşembe günü oynanacak olan Sevilla maçını ve takımın genel gidişatını değerlendirdi. İşte o sözler... (FB spor haberi)
Fenerbahçe'nin başarılı savunma oyuncusu Attila Szalai, kulüp televizyonunda yayınlanan programa konuk oldu.
Takımın genel durumu ve bireysel performansıyla ilgili konuşan Szalai, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda eşleştikleri Sevilla karşısında geçmişte yaşanılan başarıyı tekrarlamak ve turu geçmek istediklerini ifade etti.