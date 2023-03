"Takımdaki her oyuncu o efsane maçı çok iyi biliyor"



Fenerbahçe'nin 2007-2008 sezonu Şampiyonlar Ligi'nde Sevilla'yı eleyerek çeyrek finale yükseldiği maçla ilgili konuşan Macar stoper, "Takımdaki her oyuncu o efsane maçı çok iyi şekilde biliyor. Sevilla ile eşleşince taraftarlarımızın o maça dair paylaşımlarını gördük. O dönem Şampiyonlar Ligi'nde Sevilla'yı elemek çok büyük başarıydı. İnşallah bu sene aynısını tekrarlamak istiyoruz. Bu maçla ilgili henüz kendisiyle (Mehmet Aurelio) konuşma fırsatımız olmadı. Çünkü biz her zaman bir sonraki maçımıza odaklanıyoruz. Kayseri maçı bizim için henüz yeni bitti ama önümüzdeki günlerde kendisi muhakkak bizimle o maça dair anılarını paylaşacaktır. Belki bize ipucu ve birkaç taktik verebilir, o maçla ilgili" dedi.