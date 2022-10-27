Süper Lig'e bu sezon mutlak şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, teknik direktör Jorge Jesus önderliğinde yoluna emin adımlarla devam ediyor. Sarı lacivertliler, 1 maç eksiği olmasına rağmen liderlik koltuğuna oturmayı başardı. Takımın bu ivmesini kaybetmek istemeyen teknik direktör Jorge Jesus ise devre arası için önemli bir hamleye imza attı. İşte ayrıntılar... | (aspor.com.tr - DIŞ HABERLER / Fatih Burak Yıldırım)

Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, 1 hafta bay geçmesine rağmen 10. maçının ardından liderlik koltuğuna oturmayı başardı. Öte yandan Kanarya, ligin en fazla gol atan ve en yüksek averajına sahip olan takımı. Teknik direktör Jorge Jesus ise takımın bu ivmesini kaybetmemesini istiyor.

Öte yandan Kanarya'da önemli bir gelişme yaşandı. Brezilya basınından Fanaticos, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un Brezilya Ligi'ni yakından takip ettiği ve devre arasında Güney Amerika ülkesinden önemli takviyeler istediğini kaydetti. Haberin detayında ise Portekizli hocanın bazı futbolcuların yer aldığı listeyi yönetime ilettiği kaydedildi. Bir başka detay olarak ise Jesus ile sezon sonunda yola devam etmeyi planlayan yönetimin, deneyimli hocanın istediği takviyeleri yapmak için büyük bir çaba harcayacağı ve hocayı ikna etmeye çalışacağı ifade edildi.

HANGİ BÖLGELERE TRANSFER YAPILACAK?

Bu sezon Fenerbahçe, 2022 Dünya Kupası'nın ardından ocak ayında başlayacak olan ara transfer döneminde 2 mevkiye kesinlikle hamle yapmak istiyor. O bölgelerden ilki stoper mevkisi. Genellikle 3'lü savunma kurgusunda oynayan Fenerbahçe'de Jesus'un rotasyonunda yalnızca 4 savunmacı bulunuyor. Özellikle Luan Peres'in sakatlığı sonrası sarı lacivertlilerde, her bölgede rotasyon yapan Jorge Jesus savunma hattında ise böyle bir kadro derinliğine sahip değil. Takımın oynadığı hafta içi ve hafta sonu maçlarıyla birlikte Attila Szalai ve Gustavo Henrique'ye çok yük bindi. Kanarya bu mevkide rotasyonu arttırmak istiyor.

Hedefteki bir diğer mevki ise kanat bölgesi. Sarı lacivertliler sezon başında kanat rotasyonunu Bruma ile güçlendirmişti. Ancak Portekizli oyuncu, büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Devre arasında kanat bölgesine de önemli bir hamlenin yapılması bekleniyor.