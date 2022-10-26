Fenerbahçe'nin başarılı teknik direktörü Jorge Jesus ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı lacivertli yönetim, Portekizli hocayla sözleşme yenilemek için harekete geçmişti. Taraflar geçtiğimiz günlerde bir araya geldi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe camiasının kısa sürede sevgilisi haline gelen teknik direktör Jorge Jesus'la ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-Lacivertli yönetim bir süredir, Portekizli hocanın sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini uzatmak için hazırlıklar yapıyordu.

EŞİNİN GELMESİNİ İSTEDİ



Jorge Jesus'un eşi Ivone Jesus'un İstanbul'a geleceğini belirtilmişti. Tecrübeli hocanın, yapılacak yeni sözleşme görüşmelerinde mutlaka eşinin de bulunmasını istediği de haberde belirtilmişti.

ALİ KOÇ İLE YEMEK YEDİLER



Fenerbahçe'de o görüşme gerçekleşti. Jorge Jesus'un eşi Ivone Jesus, oğlu Mauro ile beraber İstanbul'a geldi. İkili, Başakşehir maçını tribünden izledi. Ardından da Başkan Ali Koç, Jesus ailesiyle beraber yemekte bir araya geldi.

BAŞKAN'DAN YENİ SÖZLEŞME TEKLİFİ



Başkan Ali Koç bu yemekte, Jesus'un yeni sözleşme konusun ilk kez resmen gündeme getirdi. Takvim'in haberine göre, Jorge Jesus, Fenerbahçe'de çok mutlu olduğunu ancak yeni sözleşme konusunu düşünmek istediğini belirtti. Tecrübeli hocanın ailesiyle beraber bu konuyu görüşeceği ve ardından kararını yönetime bildireceği ifade edildi.

HEDEF 2024 YILINDA KADAR SÖZLEŞME

Jorge Jesus'un eşi Ivone Jesus ve oğlu Mauro'un halen İstanbul'da bulunduğu belirlendi. Birlikte İstanbul'u gezen Jesus ailesi önceki akşam İstanbul'da çok ünlü bir restaurantta akşam yemeği yedi.

Yemekte Portekizli teknik adamın Fenerbahçe'ye gelişinde önemli rol oynayan iş adamı Emre Can da yer aldı. Fenerbahçe yönetiminin hedefi Jorge Jesus'la en azından 2024 yılına kadar sözleşme yapmak.