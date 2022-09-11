FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya yaz transfer dönemini karla kapattı! İşte o rakam...

Fenerbahçe yeni teknik direktörü Jorge Jesus ile birlikte yaz transfer dönemini hareketli geçirdi. Sarı lacivertliler kadrosuna birçok ismi katarken, bazı satışlardan ise önemli gelirler elde etti. Öte yandan toplam rakamlarda Kanarya, yaz transfer dönemini karla kapattı. İşte o rakamlar...

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 11.09.2022- 06:40