Geride kalan yaz transfer dönemine damga vuran takımlardan birisi de Fenerbahçe oldu.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya yaz transfer dönemini karla kapattı! İşte o rakam...
Fenerbahçe yeni teknik direktörü Jorge Jesus ile birlikte yaz transfer dönemini hareketli geçirdi. Sarı lacivertliler kadrosuna birçok ismi katarken, bazı satışlardan ise önemli gelirler elde etti. Öte yandan toplam rakamlarda Kanarya, yaz transfer dönemini karla kapattı. İşte o rakamlar...
Sarı lacivertliler Jorge Jesus'un talimlatları doğrultusunda kadrosuna önemli isimler takviye etti.
Öte yandan birçok isimle de yollar ayrıldı.