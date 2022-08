Her futbolcu her maçta elinden gelenin en iyisini yapmalı, takımı için sonuna kadar savaşmalı. Toplu ve topsuz oyunda elinden gelenin en iyisini yapmalı. Ben de kendimi bu şekilde tanımlayabilirim. Kaybetmeyi hiç sevmem. Sahada her şeyimi vermek isterim. Hırslı, cesaretli ve istekli bir oyuncuyumdur. Tabii ki sahada her zaman istediğiniz performansı sergileyemeyebiliyorsunuz, iyi gününüzde olamayabiliyorsunuz. Ama en azından iyi günümde olmadığımda bile bende eksik olmayacak bir şey var o da savaşmak. Böyle olunca da sahada telafi edebilmiş oluyorsunuz. Umarım bu sene bu şekilde kendimi gösterebilirim.