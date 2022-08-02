Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Luan Peres, Fenerbahçe Televizyonu'na açıklamalarda bulundu. Sarı-lacivertli takıma transfer süreci, kariyeri ve hedefleriyle ilgili konuşan Brezilyalı defans oyuncusu, yeni sezonla ilgili düşüncelerini de aktardı.
FENERBAHÇE HABERLERİ - Luan Peres transfer sürecini anlattı! "Fenerbahçe'nin ilgisini duyduğumda..."
Fenerbahçe'nin yeni transferi Luan Peres önemli açıklamalarda bulundu. Olympique Marsilya'dan transfer olan Peres, "Fenerbahçe'nin bana olan ilgisini duyduğumda çok mutlu oldum." dedi. İşte haberin detayları... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Luan Peres, "Sahada mücadele ve savaşmak hiçbir zaman eksik olmayacak. Bu sene bütün maçlarımızı kazanma parolasıyla lige başlıyoruz. Çok güzel bir yıl olacağını düşünüyorum. Emin olsunlar ki biz bu sezona en iyi şekilde hazırız" dedi.
Luan Peres'in açıklamaları şu şekilde: "Zor bir maç olacak ama biz her maça elimizden geldiğince en iyi şekilde hazırlanıp odaklanmalıyız. Kazanmak için elimizden geleni yapmamız gerekiyor. Bu maç farklı olmayacak çünkü elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Gruplara kalmak istiyoruz, hedeflerimizden biri o turnuvada gidebildiğimiz kadar ileri gitmek. Türkiye Ligi'ndeki hedefimizi de unutmamamız lazım. Türkiye Ligi'ndeki şampiyonluk en önemli hedeflerimizden biri.