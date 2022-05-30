Fenerbahçe'de flaş Dimitrios Pelkas gelişmesi! Yollar ayrılıyor mu?

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Teknik Direktör Jorge Jesus ile her konuda anlaşmaya varan sarı lacivertlilerde gözler transfere çevrildi. Kanarya, takımdan ayrılacak futbolcularla ilgili de planlamalarını yapıyor. İtalyan basınında, bu sezon takımda fazla forma şansı bulamayan Dimitrios Pelkas ile ilgili flaş bir haber yer aldı. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)

Kubilay Açıkgün| Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 30.05.2022- 18:31 Güncelleme Tarihi: 30.05.2022- 18:34