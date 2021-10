FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Fenerbahçe-Olympiakos maçını yorumladı!

Fenerbahçe taraftarı her hatada, her yanlış tercihte, "Vardır hocanın bir bildiği" diyordu! Bence hocanın sadece tek bir şey bildiği var. Oyun içerisinde "bildiğinin" dışında farklı planları olmalı. Aynı sistemle her maça çıkmak böylesi sıkıntılı mağlubiyetleri getirir. Her musibette bir hayır var derler ya.