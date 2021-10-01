FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Fenerbahçe-Olympiakos maçını yorumladı!

Tabii böyle maçlarda kırılan değil, kıran taraf olmak gerekir. Hele böyle Avrupa kupasında az maç oynadığınız, günlük anlık performansların öne çıkacağı, telafisi olmayan bu turnuvalarda, her zaman 0-0'ı doğru oynamak gerekir. Çünkü ligdeki uzun maç trafiğinde birçok şeyi tolere edebilirsiniz ama burada kaybedilen puanları tolere etme şansınız, bu kısa maç takviminden dolayı daha zordur. Tabii ki bu seviyeler ligimizle eşdeğer değildir ve hiçbir zaman da olmamıştır. Şu ana kadar oynanan resmi maçlarda da Fenerbahçe, Başakşehir karşısında geriye düştüğü maçı çevirememiştir.