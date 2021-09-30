Fenerbahçe 0-3 Olympiakos (MAÇ SONUCU - ÖZET) | UEFA Avrupa Ligi
UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda temsilcilerimizden Fenerbahçe, sahasında Yunan ekibi Olympiakos'a Masouras (2) ve Tiquinho Soares'in golleriyle 3-0 mağlup olarak gruptaki ilk yenilgisini aldı.
UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda mücadele eden temsilcilerimizden Fenerbahçe, gruptaki ikinci maçında Yunan ekibi Olympiakos'u konuk etti.
Sarı-lacivertliler, rakibine 6. dakikada Tiquinho Soares ve 62 ile 68. dakikalarda Masouras'ın golleriyle 3-0 mağlup olarak gruptaki ilk mağlubiyetini aldı.
Fenerbahçe, bu sonuçla 1 puanla 3. sırada yer aldı. Gruptaki ikinci maçından da galibiyetle ayrılan Olympiakos ise 6 puanla zirvedeki yerini korudu.
MAÇTAN NOTLAR
Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, ligde son oynanan Atakaş Hatayspor maçının ilk 11'ine göre 2 değişiklik yaptı. Pereira; Berisha'nın yerine Dimitris Pelkas'a, Muhammed'in yerine ise Osayi-Samuel'e görev verdi. Kalede Altay'a görev veren Pereira, savunmada Filip Novak, Kim Min-Jae ve Attila Szalai'ye, orta ikilide Luiz Gustavo-Mert Hakan Yandaş'a kanatlarda Bright Osayi-Samuel ve Ferdi Kadıoğlu'na hücum hattında ise Diego Rossi, Dimitris Pelkas ve Enner Valencia'ya forma verdi.
MESUT ÖZİL KADRODA YOK
Fenerbahçe'de Mesut Özil, Olympiakos maçının kadrosunda yer almadı. Karşılaşma öncesinde yaşadığı gribal enfeksiyon sebebiyle dünkü idmanda yer almayan Mesut'un durumuna maç saatinde karar verilecekti. Teknik direktör Pereira'nın kararı ile Mesut Özil kadroya dahil edilmedi.
ZAJC 4 MAÇ SONRA KADRODA
Sarı-lacivertlilerde Miha Zajc, 4 maç sonra kadroda yer aldı. Sakatlığı sebebiyle ligde 3 ve UEFA Avrupa Ligi'nde 1 maç olmak üzere toplam 4 maçı kaçıran Zajc, Olympiakos maçı ile kadroda yer aldı. 27 yaşındaki oyuncu mücadeleye yedekler arasında başladı.
FENERBAHÇE'DE 9 EKSİK
Fenerbahçe, Olympiakos karşısına 9 futbolcusundan yoksun çıktı. Sarı-lacivertli ekipte, sakatlıklarını atlatan ancak henüz takımla çalışmalarda yer almayan İrfan Can Kahveci, Nazım Sangare ve Jose Sosa'nın yanı sıra sakatlıkları bulunan Serdar Aziz ve Marcel Tisserand forma giyemedi. Bu oyunculara ek olarak gribal enfeksiyon yaşayan Mesut Özil de Olympiakos karşısında takımını yalnız bıraktı. Öte yandan UEFA listesinde yer almayan Miguel Crespo, Burak Kapacak ve Serdar Dursun'dan da görev alamadı.
TRİBÜNLER DOLDU
Sarı-lacivertli taraftarlar, Olympiakos maçında takımlarını yalnız bırakmadı. Ülker Stadyumu'nda tribünlerin büyük kısmı dolarken taraftarlar yaptıkları tezahüratlarla takımlarına destek oldular.
VALBUENA TRİBÜNLERE ÇAĞIRILDI
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Mathieu Valbuena'ya sarı-lacivertli taraftarlar mücadele öncesinde sevgi gösterilerinde bulundu. Isınma sırasında tribünlere çağrılan Valbuena, taraftarların desteğini karşılıksız bırakmadı. Öte yandan Fransız futbolcu mücadelede yedek soyundu.
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