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FENERBAHÇE

Fenerbahçe Olympiakos'a mağlup oldu! İşte güncel puan durumu

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FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 30.09.2021 Giriş Tarihi: 30.09.2021

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda sahasında Olympiakos'a 3-0 mağlup oldu. Sarı-lacivertliler bu sonucun ardından 1 puanda 3. sırada kaldı.

UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda temsilcilerimizden Fenerbahçe, sahasında Yunan ekibi Olympiakos'a Masouras (2) ve Tiquinho Soares'in golleriyle 3-0 mağlup olarak gruptaki ilk yenilgisini aldı.

İşte sarı-lacivertlilerin yer aldığı gruptaki son durum:

Olympiakos: 6
Frankfurt: 4
Fenerbahçe: 1
Antwerp:0
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