30 Eylül 2021, Perşembe
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FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe - Olympiakos maçının devre arasında taraftardan flaş hareket!
Son dakika Fenerbahçe haberleri: UEFA Avrupa Ligi'ndeki ikinci maçında sahasında Olympiakos'u ağırlayan ve ilk yarıyı 1-0 geride kapatan Fenerbahçe'de taraftarlar, ilk yarı sonunda "Buraya buraya Fenerbahçe buraya" tezahüratıyla takıma destek verdi. (FB spor haberi)
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, D Grubu'ndaki ikinci maçında Ülker Stadı'nda Olympiakos'u konuk etti.
Yunan ekibi, mücadelenin 6. dakikasında Tiquinho Soares'in attığı golle sarı-lacivertliler karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
İlk yarı boyunca rakibine oranla daha üstün bir oyun sergileyen ancak skor bulamayan Fenerbahçe'de taraftarlar, ilk yarının bitiş düdüğünün ardından "Buraya buraya Fenerbahçe buraya" tezahüratıyla takımı tribüne çağırarak destek verdi.
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