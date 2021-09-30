UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, D Grubu'ndaki ikinci maçında Ülker Stadı'nda Olympiakos'u konuk etti.

Yunan ekibi, mücadelenin 6. dakikasında Tiquinho Soares'in attığı golle sarı-lacivertliler karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

İlk yarı boyunca rakibine oranla daha üstün bir oyun sergileyen ancak skor bulamayan Fenerbahçe'de taraftarlar, ilk yarının bitiş düdüğünün ardından "Buraya buraya Fenerbahçe buraya" tezahüratıyla takımı tribüne çağırarak destek verdi.

DİĞER

FENERBAHÇE HABERLERİ